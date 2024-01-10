Жительница Барнаула пожаловалась на опасные тополя, которые растут рядом с дачами

Рядом с дачными домиками в Кислухе растут растут старые тополя, которые только вредят людям. Об этом сообщает “ЧБ Барнаул”.

Старые тополя.

Горожанка отмечает, что тополям не менее 50 лет. При этом деревья несут не только пожароопасную ситуацию, но и вред здоровью аллергикам в сезон пуха.

При сильном ветре тополя падают. Дачникам приходится привязывать тросами старые корни, так как самостоятельно вырубать по закону ничего нельзя.

Жители уже писали письма в администрацию, но ответа так и не дождались.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула обеспокоена открытым погребом во дворе.

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Взято отсюда

11.01.2024