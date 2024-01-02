Как 100 лет назад на Алтае высмеяли символ Рождества, а потом и выкинули его на свалку истории

В первых числах января 1924 года в барнаульской газете «Красный Алтай» (позже ставшей «Алтайской правдой») вышла насмешливая статья, посвященная «праздничному предрассудку» – рождественской елке. Разговоры о подарках под елочкой анонимный автор сравнил с ненаучным ответом на вопрос: «Откуда берутся дети»? Еще через несколько лет этот символ Рождества по всей стране запретили. А потом реабилитировали. Рассказываем, чем так досадила елка советской власти и почему ее вернули.

СССР, 1929 г. Учащиеся младших классов с антирелигиозными транспарантами: «Родители, не сбивайте нас с толку. Не делайте рождества и елку».

Взрослым гусь, детям небылицы

«Каждому свое: взрослым – гусь, поросенок и разрешение вина и елея, а деткам – елка, обвешанная орешками и пряниками», – иронизировал автор «Красного Алтая» под псевдонимом Зет.

Елка – не такое уж невинное развлечение, утверждал он. В детские головы с малых лет забивают неверные представления. «Вместо простого ответа, что «вот это можно купить в магазине за деньги» говорят: «Это вас угощает елочка», ехидничал Зет.

«Ответить так равносильно тому, что на вопрос: «Откуда берутся дети» сказать ребенку «бог дает» – то есть дать не научный, а религиозно-мистический ответ».

Рождественские открытки.

Мистическое поклонение

Да мало того – Зет призывает повсеместно высмеивать этот предрассудок. И, надо сказать, в 1924 году как только ни доставалось елке от страны советов!

Ею, оказывается, пользуются эксплуататоры, чтобы сделать из трудящихся послушных слуг капитала. Поклонение елке вредно. А рубка елок вредит природе – и с этим ведь не поспоришь.

«Вместо того чтобы ставить елку на крест, поставим крест на елку!» – приводит цитату антиелочников «Коммерсантъ».

Что тут скажешь? Советской власти не нужна была эта религия, ее праздники и символы. Души населения они предполагали обратить в коммунизм.

Рождественские открытки.

Называли пьяным праздником

Сразу выбросить елку на свалку истории, правда, власти не решились. Поначалу они просто не рекомендовали праздновать Рождество и наряжать дерево. В школах и детсадах устраивали антиелочные утренники и даже митинги.

Уже в 1926-м обычай устанавливать «так называемую рождественскую ель» назвали антисоветским. Ни много ни мало. Затем стали готовить народ к полному запрету и Рождества, и елки.

В декабре 1928 года «Красный Алтай» посвятил теме почти всю пятую полосу. Рождество назвали пьяным и мордобойным, а традицию рубить елочки, опять же, вредной.

Рождественские открытки.

Народный порыв

Из публикаций «Красного Алтая» как-то так получалось, что с этими предрассудками охотно борется сам народ, а не власть

Например, рабочие барнаульского дрожже-пивоваренного завода вроде как сами отказались праздновать Рождество. А на лесозаводе 29 декабря прошел антирелигиозный карнавал – лучшие костюмы получили награды.

Описание событий в газете сопровождали призывами разоблачать антисоциалистический смысл Рождества. «Целуйтесь и прощайте друг друга – вот где сплелись в один узел и братство, и самая махровая барщина!» – категоричен автор «Красного Алтая».

Рождественские открытки.

Репрессированная елка

Но вот парадокс: официально дни Рождества были выходными до тех пор, пока в сентябре 1929 года празднование и Рождества, и Нового года не запретили во всем СССР. Тогда эти дни стали рабочими.

«В день нового года и дни всех религиозных праздников (бывших особых дней отдыха) работа производится на общих основаниях» – указывало постановление Совнаркома (что-то вроде правительства тех лет).

«Красный Алтай», конечно, перепубликовал документ. А вместе с Рождеством и Новым годом запретили и елку.

Барнаул, 1935 год.

Пафосная подача

Подали этот документ о запрете пафосно – как переход части предприятий на пятидневную рабочую неделю и непрерывную работу. Пятидневка означала, однако, не то чтобы благо: это были четыре дня работы и день отдыха. А “непрерывка” – то, что каждый день одна пятая работников отдыхала.

Этот же документ ввел официальные праздники – 22 января, 1-2 мая, 7-8 ноября. Никаких вам Новых годов и уж тем более Рождества, товарищи.

В дни рождественского праздника комсомольцев и профсоюзных работников обязывали ходить по домам и проверять, не ставит ли несознательный народ елки тайком. Традиция совать нос в личную жизнь, как видим, уже сложилась.

Газеты в последние декабрьские дни 1929-го отмечали другой всенародный праздник – 50-летие Сталина. Был повод забыть про предрассудки.

Барнаул, 1935 год.

Реабилитация елки

Но через шесть лет елку помиловали. 28 декабря 1935 года в «Правде» вышла революционная статья.

Автор (один из руководителей Советской Украины Павел Постышев) написал, что пора положить конец неправильному осуждению елки и перегибам, надо вернуть ее в дома.

Позднее другой лидер СССР Никита Хрущев написал, что свое публичное выступление Постышев согласовал со Сталиным. Почему Сталин согласился?

Наверное, понимал, что народу нужен праздник. Тем более, что сам он заявил осенью 1935 года: жить стало лучше и веселей, а многие храмы к тому времени уже были порушены и не могли претендовать на души советских людей.

Петропавловский собор Барнаула. Разрушен в 1935 году.

Невредная рубка

В Москве на рынках тут же появились елки, их быстро раскупали.

«Телеграммы с директивами нарядить деревья и провести детские праздники на Новый год немедленно получили все союзные школы, сады, катки, детские дома, дома пионеров, кинотеатры и театры», – писал «Коммерсантъ».

«Советская Сибирь», освещавшая тогда и алтайские события, успела втиснуть в последний номер года благодарность Постышеву от детишек и сообщить, что весть о елках быстро разлетелась, и “дети рады необычайно”.

О том, что рубка елок наносит ущерб природе, тут же забыли. Партия ж сказала: «Надо».

Та самая кремлевская елка – первая после запрета. Декабрь, 1935.

Помпезный праздник

Теперь, впрочем, елку называли не рождественской, а новогодней (Рождество осталось под запретом). Звезда стала не шести-восьмилучевой, а советской – пятиконечной.

От елки и Нового года «отцепили» все, что связано с религией. Представления на первых новогодних елках затрагивали тему классовой борьбы. Дети приходили на праздник в костюмах красноармейцев и ударников труда.

«Лучшим подарком для детей-отличников вместе со сладким горошком и мандаринками считалась книга «Краткий курс истории ВКП(б)»., = утверждает краевая библиотека им. Шишкова.

Елка в Кремлевском Доме союзов. 1976.

В традициях тех лет и Алексея Рыкова, санкционировавшего запрет Рождества в 1929 году, и Павла Постышева, инициатора реабилитации елки в 1935-м, арестовали и расстреляли. Первого в 1938-м, второго – в 1939 году.

А Рождество в России реабилитировали только в конце 1990 года, когда Верховный Совет РСФСР объявил ближайшее 7 января нерабочим днем.

Как украшали елки наши дедушки и бабушки, можно посмотреть здесь.

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Взято отсюда

02.01.2024