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Когда откроется долгожданная 14-я поликлиника, рассказал глава минздрава

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Открытие долгожданной консультативно-диагностической поликлиникой №14 должно было состояться еще в 2023 году. Однако сроки пришлось перенести из-за замечаний Стройнадзора. Глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов рассказал журналистам на ежегодной пресс-конференции, когда ожидать открытия самого большого медучреждения.

Когда откроется долгожданная 14-я поликлиника, рассказал глава минздрава

Поликлиника №14 в Барнауле.

В конце 2023 года на традиционной пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года в здравоохранении, Дмитрий Попов заявил, что 14-я поликлиника откроется после новогодних праздников.

Однако праздничные выходные прошли, а двери нового медучреждения до сих пор закрыты. На первой пресс-конференции Минздрава 2024 года журналисты поинтересовались, когда же крупнейшая поликлиника края начнет работу.

«Вы поверьте, это и для нас крайне важно. Никто точно не затягивает сроки», – уверил Дмитрий Попов.

Глава регионального минздрава отметил, что в конце прошлого года министерство строительства все-таки смогли получить разрешение на ввод поликлиники в эксплуатацию.

«Соответствующие документы подготавливаются, после этого объект будет передан минздраву в оперативное управление. Затем нам останется получить разрешительные документы и лицензию после заключения СанПиН», – ответил глава минздрава.

Дмитрий Попов заявил, что надеется на открытие 14-й поликлиники в конце января.

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Взято отсюда
10.01.2024

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