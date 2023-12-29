Крупный барнаульский завод судится с индийской компанией из-за поставки некачественного товара

Барнаульская компания «АЗПИ-Логистик», учредителями которого являются руководители алтайского завода прецизионных изделий, обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с иском к поставщику из Индии о взыскании убытков. Из краткой информации, опубликованной в картотеке суда, ясно, что убытки связаны с поставкой некачественного товара. К рассмотрению иска суд еще не приступил.

Суд. Судебные иски. Документы.

Индийские поставщики

Учредителями являются компании «АЗПИ-Логистик» являются Виктор Герман (председатель совета директоров УК «Алтайский завод прецизионных изделий») и Анна Осинцева (исполнительный директор завода).

С индийской фирмой Aesteiron Steels LLP, расположенной в Мумбаи, крупнейшем городе Индии, «АЗПИ-Логистик» заключила контракт на поставку товара в апреле 2022 года. Какой именно товар был поставлен, в материалах суда не указано.

Индийская компания на своем сайте позиционируется как ведущий производитель бесшовных и сварных стальных труб в Индии.

«Мы производим высококачественные стальные трубы из нержавеющей стали, углеродистой стали, легированной стали, алюминия, меди и специальных марок стали», – сообщает предприятие.

Алтайский завод прецизионных изделий.

Оценили убытки

Компания «АЗПИ-Логистик» оценила убытки суммой более 700 тыс. рублей. Заседание суда несколько раз откладывалось – надо было убедиться, что ответчик проинформирован об иске.

В итоге арбитраж вынес решение поручить Министерству права, юстиции и по делам компаний Правительства Индии вручить индийской компании копию определения о назначении дела к судебному разбирательству. Но к концу 2023 года сведения о надлежащем извещении ответчика так и не поступили.

Ранее altapress.ru рассказывал, как российские предприятия, занимающиеся техперевооружением, решили проблемы приобретения оборудования и материалов после разрыва отношений с западными производителями.

По отзыву промышленников, новое оборудование поступает на алтайские заводы из Китая, Индии, Турции и Тайваня. Часть оборудования заводы производят сами. А некоторые отмечали, что станкостроение в России, хоть и медленно, но восстанавливается.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда

29.12.2023