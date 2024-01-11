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Летят в одно место. Почему азиатский курорт стал Меккой для барнаульцев и сколько стоит отдохнуть, как Будда

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Таиланд в 2023 году принял 1,4 млн туристов из России – на 10 тыс. больше, чем в доковидном 2019 и втрое больше, чем в 2022 году. Совпадают ли вкусы барнаульцев с этой статистикой, с чем они связаны, как изменятся цены на путевки – об этом altapress.ru рассказал директор «СГ-тур» Валерий Шейко.

Летят в одно место. Почему азиатский курорт стал Меккой для барнаульцев и сколько стоит отдохнуть, как Будда

Таиланд.

Собеседник сразу отметил: рейсы из Новосибирска летают каждый день, а не только пару раз в неделю. Сибиряки действительно стали чаще выбирать Таиланд, чем раньше, в том числе и барнаульцы.

Все это, по его наблюдениям, связано с тем, что рынок не может предложить иных альтернатив, особенно зимой. Туристов больше не появилось: просто у них нет множества вариантов.

«Если бы во Вьетнам был прямой рейс, а не через Казахстан или Москву, тогда, возможно, и спрос бы перераспределился, – сказал Валерий. – Поэтому сейчас Таиланд и более востребован, чем в 2019, когда были доступны Вьетнам, Камбоджа и другие страны Юго-Восточной Азии. Туристы достаточно равномерно по ним распределялись, а теперь летят в одно и то же место».

Россияне – на пятом месте по количеству туристов, которые посетили Таиланд в 2023 году, сообщает РСТ.

Как и всегда, самые популярные курорты – Пхукет и Паттайя. Как отметил Шейко, они всегда пользуются примерно одинаковым спросом. Первый нравится за пляжный, а второй – за активный отдых.

Летят в одно место. Почему азиатский курорт стал Меккой для барнаульцев и сколько стоит отдохнуть, как Будда

Дайвинг.

«До ковида, когда рынок был перенасыщенным, экспериментировали: открывали Камбоджу, неразвитый туристически Хуа Хин в Таиланде, который пытались раскачать, но сейчас этим, конечно, не занимаются».

Собеседник сомневается, что в ближайшие годы из барнаульского аэропорта появятся рейсы за рубеж.

«Раньше из Барнаула летали и в Таиланд, и Вьетнам, и Турцию. Все зависит от решения оператора и загруженности. А Алтай – не самый богатый регион», – сказал он.

Как отметил Валерий, с начала и по 20-е числа декабря цены на отдых были низкими в любом направлении. С нового года и до этого момента они растут.

«Сейчас минимум – 160-180 тыс. рублей на двоих с проживанием в более-менее нормальном отеле. В среднем – 200 тыс. рублей. И это уже обычная цена», – сказал собеседник.

В феврале стоимость туров вновь поднимется – отели станут заполнятся к китайскому Новому году. И, конечно, цена путевки сильно зависит от курса доллара.

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Взято отсюда
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