Лучшие друзья инвесторов. Как работает уникальное производство бриллиантов в Барнауле

Переживший несколько тяжелых кризисов барнаульский завод «Кристалл» менее чем за пять лет переоснастил производство, нарастил объем продукции на 20%, занял большой внутренний рынок, внедрил уникальную систему обучения кадров и выпускает сегодня 75 тыс. отборных бриллиантов в год. Руководитель филиала предприятия «Кристалл» Александр Роут говорит, что рынок сегодня требует все больше камней, и планы у завода амбициозные.

Завод "Кристалл".

Как возрождался завод

Первый бриллиант на барнаульском заводе «Кристалл» изготовили 21 июня 1973 года. Но в 1990-е годы после разрушения системы кооперационных связей остро встал вопрос организации сбыта готовой продукции и самостоятельного выхода на экспорт. Возникают трудности и с сырьем.

В марте 2005 года алмазодобывающая компания «Алроса» на открытом аукционе выкупила барнаульский комплекс бриллиантового производства. Но несмотря на реорганизацию, до 2016 завод жил в режиме жесточайшей экономии: сырье было мелкое, а расценки на обработку низкие.

В 2016 году завод реорганизуется в компанию «Бриллианты «Алроса», и впервые за долгие годы здесь начались серьезные инвестиции в новое оборудование – на разметочные комплексы тогда потратили более 16 млн.

Завод “Кристалл”.

Ситуация стабилизировалась, но в 2020-м снова грянул кризис – резкое падение объемов производства из-за простоев и сокращения численности работников, связанных с ковидными ограничениями. В общей сложности производство находилось в простоях пять месяцев.

В конце 2020 года руководство «Алросы» решило интенсивно развивать ограночный комплекс и включило в свой состав первый в России и крупнейший завод по обработке алмазов в Смоленске. Он стал главным заводом большого ограночного комплекса «Алросы», а барнаульский завод – его филиалом.

Так завод пережил второе рождение, купил современное оборудование и нарастил объемы производства. В 2022 году предприятие вышло на пик объемов производства имеющейся численностью сотрудников.

Завод “Кристалл”.

Раскроить камень

Различные графитовые включения, трещины, пузыри воздуха – не редкость для алмаза, росшего миллион лет. На заводе все камни попадают сначала в цех разметки. Задача специалистов – выстроить точнейшую 3D-модель камня со всеми шероховатостями.

Разметчик – своего рода закройщик, который намечает, как разрезать камень с наименьшими излишками. «Если мы что-то убираем, то теряем в массе. Если оставляем, можем потерять в чистоте готового бриллианта», – говорит начальник производства Станислав Кошелев. Разметчик должен найти золотую, максимально экономически выгодную середину.

Завод “Кристалл”.

«Алмаз – это не стекло, у него высокий показатель преломления, поэтому если на камень смотреть просто в лупу, то может показаться, что вкрапление находится прямо на поверхности, а на самом деле оно может быть далеко в глубине, – рассказывает Кошелев. – Программное обеспечение позволяет определить реальное положение дефекта».

И все же финальное решение по «разрезанию» каждого камня все равно принимает человек.

«Было время, когда все делалось вручную, – говорит Александр Роут. – Точность достигалась просто наработкой навыка. Оборудование, конечно, существенно подняло выход качественного продукта. Сейчас это 50%. Учитывая стоимость сырья, это очень много».

Завод “Кристалл”.

Станок и человек

Новое оборудование «Кристалла» – шедевр инженерной мысли, сотворивший настоящее чудо. Один станок позволяет при однократной фиксации алмаза в оправке производить лазерную обработку, заменяющую собой сразу четыре операции технологического цикла – распиливание, обдирку, подшлифовку, и черновую подготовку.

Температура на кончике лазерного луча – 2,5 тыс. градусов, алмаз ему поддается. Оборудование работает с высочайшей точностью (сотые доли миллиметра), исключающей возможность ошибок ручной обработки, и обеспечивает 80-процентную готовность будущего бриллианта.

Всего четыре минуты занимает операция лазерного распиливания на станке, в то время как люди делали бы эту работу три-четыре часа.

«Не нужно думать, что станок полностью заменил собой людей, и они оказались не нужны. Часть сотрудников мы обучили работе на новом оборудовании, а часть отправили на другие операции, – рассказывает Александр Роут. – Поскольку оборудование существенно подняло производительность, рабочие руки оказались очень востребованы на других участках».

Кроме того, все же есть сырье, которое нельзя проводить через этот станок – так называемые напряженные камни, которые могут просто лопнуть. Их по-прежнему обрабатывают вручную.

На выходе получается полуфабрикат, который отправляется в цех огранки.

От часа до 8 часов занимает огранка одного алмаза.

Завод “Кристалл”.

57 граней

Огранка – это только ручной труд, нет такой машины, которая может обеспечить подобное качество. Однако и здесь на помощь работникам приходят программно-аппаратные комплексы. Это компьютеризированное оборудование, установленное прямо на ограночный станок. Оно может с высокой точностью задавать правильные углы для будущего бриллианта прямо в ограночном приспособлении перед полировкой грани, а также контролировать этапы полировки.

Рынок приборов для алмазообработки активно развивается, мировые лидеры здесь – Индия и Израиль. «Все новое, что появляется на этом рынке, обязательно пробуют коллеги из Смоленска, – рассказывает Александр Роут о дальнейших планах переоснащения производства. – Новинки обязательно будут появляться и у нас».

Завод “Кристалл”.

Когда на заводе по производству бриллиантов говорят о точности, речь идет о действительно малых величинах. Огранщики кладут 57 граней на камешек диаметром всего полтора миллиметра.

Сейчас на заводе работают в основном с мелким и средним алмазным сырьем. «В условиях сложностей с зарубежными странами, мы быстро переориентировались на внутренний рынок, и как оказалось, он довольно емкий, – говорит Александр Роут. – Но в отличие от США, здесь большей популярностью пользуются именно мелкие бриллианты. Но зато в большем количестве. Мы граним порядка 2,5 тыс. штук в месяц, и все это нужно. И требуется даже больше».

2,5 карата – таков самый крупный ограненный бриллиант на «Кристалле», это примерно 8 мм в диаметре. Чем выше вес, тем выше стоимость, цена ошибки слишком велика, огранщику придется попотеть не только от трудности работы, но и от волнения.

52 тыс. рублей – средняя зарплата огранщика в Барнауле.

Завод “Кристалл”.

В лаборатории «Кристалла» готовые камни оценивают по цвету, чистоте и геометрическим параметрам – симметрия, углы наклона и многое другое. Именно здесь бриллиант становится бриллиантом – на каждый составляется отдельный паспорт.

Кажется, что все камни прозрачные, на самом деле есть 12 групп цветов и качества. Работа ответственная: если оценщик чуть занизит параметры, то можно существенно прогадать в цене, если завысит – пострадает репутация завода.

Завод “Кристалл”.

Особая профессия

На предприятии готовы принять порядка 30 новых сотрудников. Производственные планы амбициозные. Однако, как показывает статистика, чтобы нанять 30 огранщиков, нужно пропустить через обучение около 90 человек. Дело в том, что этой профессии нигде в Алтайском крае не учат, и непростую задачу подготовки кадров завод полностью взял на себя.

Для сотрудников создали серьезную социальную программу поддержки, включающую не только денежные вознаграждения, но и дополнительное медицинское страхование, компенсацию аренды жилья и части процентов по ипотеке.

«Раньше серьезно отбирали людей по зрению, сейчас мы более лояльно к этому подходим, – рассказывает Александр Роут. – Если человеку комфортно работать, очки не помеха».

Завод “Кристалл”.

Наборы ведут регулярно, берут по сути всех, кто не имеет судимостей, независимо от пола, возраста и уже полученной профессии. За полгода можно выучиться до базового уровня. Еще за год – до среднего. Главное требование – усидчивость. И, конечно, особая форма мышления. Так говорит Андрей Морозов – единственный огранщик, который учит здесь всех, передавая свой опыт. На заводе он отработал 37 лет:

«Надо оставлять себе замену. В прошлом году было человек 20, половина осталась. Кому-то дается не легко. Хотя есть специальные программы, надо постоянно думать головой, рассчитывать, мышление особенное нужно. Нет повторяющихся камней, каждому требуется свой подход. Но если люди остаются, и у них все получается, значит я не зря здесь сижу».

Около 420 огранщиков работают в компании «Алроса».

Завод “Кристалл”.

Твердая валюта

Продавать и покупать незакрепленные в ювелирное изделие необработанные природные алмазы в России по закону могут только юридические организации. Но частные лица вполне могут на законных основаниях купить горстку неоправленных бриллиантов россыпью. На каждый камень выдадут отдельный сертификат.

«Бриллианты – хорошая инвестиция, цены на них постоянно растут, – говорит Александр Роут. – Было время, когда сильно «выстрелила» синтетика – лабораторные алмазы. Но за последний квартал их цена обвалилась в шесть раз. Хотя у них полноценное ювелирное качество, внешне по физическим свойствам они неотличимы от природных. Цена упала, потому что нет, собственно, ценности – редкости. Их ведь сколько угодно можно наделать, в чем тогда стоимость. А природные бриллианты, как и ювелирные изделия, с ними будут только дорожать».

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Взято отсюда

12.03.2024