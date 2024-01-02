Магазин «Светофор» пытаются выселить из здания в центре Барнаула

Предприниматель Владимир Белоносов, владеющий зданием на ул. Союза Республик, 44а в Барнауле, пытается выселить магазин-дискаунтер «Светофор», арендующий первый этаж. Предприниматель подал иск в суд о расторжении с ним договора аренды и даже добился судебного запрета на деятельность магазина. Но запрет отменили, обвинив бизнесмена в фальсификации доказательств, указано в картотеке арбитража.

Барнаул, ул. Союза Республик, 44а.

«Неоднократно требовал расторгнуть»

Договор аренды трех помещений на первом таже двухэтажного здания, расположенного за бывшим кинотеатром «Россия», Владимир Белоносов заключил с фирмой «Торгсервис 22» в апреле 2021 года. В ноябре 2023-го он подал иск о расторжении договора.

Освободить помещения он требовал неоднократно «ввиду небезопасного их использования работниками и посетителями магазина», объяснял он в суде.

В ноябре 2023-го судья приняла иск. И в тот же день наложила запрет на пользование помещениями магазина – этого требовал Белоносов. Но через 3,5 недели она отменила запрет.

Арбитражный суд Алтайского края.

«Следуя логике истца»

Белоносов так обосновал свое требование: здание аварийное, трещины идут от верха стен до фундамента, состояние основных конструкций недопустимое.

Есть заключение фирмы «Архпроект+»: она обследовала объект и указала, что оно непригодно для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Однако представители «Торгсервиса22» вскоре потребовали отменить запрет. Они заявили, что на втором этаже здания расположена действующая гостиница «Алтай Лофт» фирмы «Ю Тревел». И предприниматель не посчитал нужным уведомить суд об этом.

Причем фирма зарегистрирована на дочь предпринимателя. То есть деятельность гостиницы, «следуя логике истца, не создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью постояльцев».

Барнаул, ул. Союза Республик, 44а.

«С товарообротом более 25 миллионов»

Более того, в суд от магазина поступило заявление о фальсификации доказательств. Его представитель полагал: техническое заключение не свидетельствует об аварийном состоянии здания и невозможности его дальнейшей эксплуатации.

Оно носит рекомендательный характер. И, к тому же, не соответствует критериям оценки фактического состояния объекта.

«В нежилом помещении, в отношении использования которого судом установлен запрет, расположен магазин федеральной торговой сети «Светофор» с ежемесячным товарообротом более 25 миллионов рублей и наличием в том числе, скоропортящегося товара на сумму более 15 млн рублей», – отметил представитель фирмы «Торгсервис22».

Барнаул, ул. Союза Республик, 44а.

В магазине работают 12 человек, они лишатся рабочих мест, «что неизбежно повлечет причинение ответчику значительного ущерба, несоразмерного исковым требованиям».

«Апелляционный суд приходит к выводу»

Запрет на деятельность «Светофора» в здании судья сняла 30 ноября. Но затем Белоносов приостановил это решение в апелляции.

Следующие заседания судов, рассматривающих этот бизнес-конфликт, состоятся уже в январе. Тем не менее, как выяснил altapress.ru, магазин продолжает работать.

Ранее altapress.ru рассказывал, что компания «Торгсервис 22» по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших торговых сетей Алтайского края, ее выручка достигла 8,2 млрд рублей.

Согласно данным ДубльГИС, в Барнауле восемь магазинов «Светофор» и четыре магазина «Маяк» (эту сеть также развивает «Торгсервис 22».

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Взято отсюда

02.01.2024