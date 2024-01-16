Маленький секрет. Как лебеди зимуют на незамерзающем озере Светлое в Алтайском крае – видео altapress.ru

Озеро Светлое или Лебединое — место зимовки лебедей и уток. Из-за родников водоем не замерзает, поэтому туда пернатые и слетаются, как только появляются первые холода. Наш корреспондент побывал на месте. Посмотреть, как там красиво (и громко), можно в нашем репортаже.

Лебедь-кликун.

Для гостей на берегу построили небольшую смотровую площадку. На ней можно сделать отличные снимки.

Кормят птиц, кстати, только овсом. Хлеб для них категорически запрещен.

Лада Зубкова

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Взято отсюда

16.01.2024