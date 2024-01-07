Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

МЧС Алтайского края предупредили о непогоде в регионе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае днем 8 января и сутки 9 января ожидается сильный ветер и гололед.

МЧС Алтайского края предупредили о непогоде в регионе

Метель. Зима.

Усиление ветра прогнозируют до 18-23 м/с, местами порывы до 25-28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные гололедные явления, метели.

На дорогах гололедица, снежные заносы. 9 января возможно похолодание.

МЧС рекомендует следить за информацией о состоянии дорог, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться.

При сильном ветре переждать непогоду можно в капитальном строении. Укрываться под деревьям и рекламными щитами нельзя.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
07.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Образование

МЧС Алтайского края предупредили о непогоде в регионе

07.01.2024

 Образование

День 682-й. Самое важное к утру 6 января

07.01.2024

 Интересное

МЧС Алтайского края предупредили о непогоде в регионе

07.01.2024

 Интересное

День 682-й. Самое важное к утру 6 января

07.01.2024

 Интересное

Как барнаульцы встретили православное Рождество — фоторепортаж altapress.ru

07.01.2024

 Происшествия

Ночная драка в центре города перебудила барнаульцев

07.01.2024

 Происшествия

Жительница Барнаула ушла с катка в чужой обуви

07.01.2024

 Происшествия

Появились ужасающие подробности смерти малыша, которого нашли замерзшим в доме на Алтае

07.01.2024

 Происшествия

Рядом с Пивзаводом произошло ДТП. Столкнулись легковушки

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix