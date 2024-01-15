Мэрия Барнаула дошла до Москвы, чтобы добиться ремонта фасада знаковой «сталинки»

Администрация Железнодорожного района Барнаула прошла несколько судебных инстанций вплоть до Верховного суда, чтобы доказать, что управляющая компания обязана привести в порядок фасад жилого дома на пр. Ленина – объекта культурного наследия. Но суд указал муниципалам на их собственную недоработку. И отказался удовлетворять их требования. Тем временем фасад здания продолжает разрушаться. Между тем, здание это примечательное: оно построено в характерном для 1950-х стиле с яркими акцентами.

Жилой дом, пр. Ленина, 69.

Фасаду нужна красота

Этот жилой дом высотой в три-пять этажей стоит на пр. Ленина, 69 с 1954 года. Архитекторы называют его образцом «сталинского ампира» – оно формирует градостроительный ансамбль: площадь перед бывшим кинотеатром «Россия».

Фасад этого здания, входящего в реестр объектов культурного наследия, постепенно разрушается. В 2022 году сотрудники администрации Железнодорожного района прошлись с рейдом по подведомственной территории и зафиксировали отслоение штукатурки с северо-западной и северо-восточной его сторон.

Требование привести фасад в порядок направили в УК «Лига», которая обслуживает дом. А поскольку она отказалась, мэрия (в лице администрации района) подала иск в арбитраж, в котором и потребовала устранить нарушение правил благоустройства.

Суду казалось все просто

Казалось бы, все просто. Есть городские правила благоустройства. Согласно им, фасады зданий и строений надо содержать в надлежащем техническом, физическом и эстетическом состоянии.

И, в самом деле, в первой инстанции, в краевом арбитраже, администрация района добилась успеха. Работы по восстановлению штукатурного и окрасочного слоя фасада относятся к текущему ремонту, решил суд.

И обязал произвести их УК «Лига». Но следующие инстанции с алтайским судьей не согласились.

Барнаул, проспект Ленина, 69. Объект культурного наследия.

Ремонту нужна очередность

Как выяснилось, еще в 2015 году Железнодорожный райсуд возложил на городской комитет ЖКХ провести капремонт крыши этого дома. И этот ремонт, как указано в решениях суда, до сих пор не сделан.

Между тем, в 2020 году еще один суд установил очередность: сначала комитет ЖКХ проведет капремонт крыши дома, потом управляющая компания сделает ремонт фасада.

Ведь если начать с фасада, «возможно образование дефектов и повреждений из-за протечек с крыши и карнизов». В суде 2020 года фигурировала другая УК – «Алмаз». К 2023 году управляющая компания сменилась, но суть дела – нет. Поэтому очередность должна быть сохранена, решили судьи.

Арбитражный суд Алтайского края.

В итоге муниципалам, пытавшимся заставить УК привести в порядок фасад объекта культурного наследия, отказали. Уже в декабре 2023 года администрация дошла до Верховного суда. Но там рассматривать жалобу отказались – не нашли оснований для пересмотра.

В общем, на судебные процессы ушло 10-летие. Ттем временем фасад дома, расположенного на главном проспекте города, продолжает «блистать» пятнами отслоившейся штукатурки и краски.

Фасады нуждаются в программе

Надо сказать, что в августе 2023 года администрация Барнаула объявила, что намерена разработать программу ремонта фасадов домов, расположенных на «гостевых» маршрутах.

К ним мэрия относит, судя по публикациям с 2010 года, все более-менее крупные улицы, включая Павловский и Змеиногорские тракты, проспекты Строителей, Красноармейский, Комсомольский, Ленина и т.п;

Разрушение фасада по пр. Строителей, 21.

К августовскому заседанию мэрии посчитали: в ремонте нуждаются фасады 91 жилого дома, из которых 33 – объекты культурного наследия. Но есть также нежилые дома, чьи фасады тоже нуждаются в ремонте.

И глава города Вячеслав Франк поручил коллегам из районных администраций направить им обращение о приведении фасадов в надлежащий вид. А пока программа капремонта фасадов не опубликована.

Ранее altapress.ru рассказывал, что администрация города в лице комитета по строительству потребовала от компании «Сибирские огни», которой принадлежит сеть ресторанов «Баклажан» (ул. Балтийская, 65), привести фасад в прежнее состояние и, в частности, снести входную группу.

Однако в конце концов представитель комитета не явился на заседания суда и дело «Баклажана» оставили без рассмотрения.

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Взято отсюда

15.01.2024