Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

Объем инвестиций промышленных предприятий края вырос в 2023 году. Только по итогам девяти месяцев он превышал 16 млрд рублей, что почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такая же тенденция наблюдается и в целом по экономике региона. «СК» сделал подборку самых крупных и финансово емких проектов в промышленности и сельском хозяйстве, которые находятся на стадии реализации или вот-вот завершатся.

Виктор Томенко, АЗПИ, 19 апреля.

Промышленность

Строительство полиметаллических рудников в Змеино­горском районе

Срок реализации: 2008-2025 годы

Стоимость: около 30 млрд руб­лей

Инвестор: «Сибирь-Полиметаллы»

Специфика проекта

«Сибирь-Полиметаллы», дочерняя компания Челябинского цинкового завода, работает на территории с большим количеством уникальных месторождений руды с высоким содержанием меди, цинка, свинца, драгметаллов.

Инвестор реализует крупный проект, направленный на освоение этих месторождений, а также строительство и восстановление рудников.

АО «Сибирь-Полиметаллы» признано энергоэффективным предприятием.

Реализация проекта

Для переработки руды при выводе Корбалихинского рудника на проектную мощность предприятие в августе 2023 года завершило работы по внедрению новой технологии на Рубцовской обогатительной фабрике.

В 2024 году также планируется завершить основные строительно-монтажные работы на объектах Корбалихинского рудника. Выход на проектную мощность по добыче руды до 1,5 млн тонн в год планируется к 2025 году.

Строительство текстильной отделочной фабрики в Барнауле

Срок реализации: 2021–2024 годы

Стоимость: более 10 млрд рублей

Инвестор: БМК «Меланжист Алтая»

Специфика проекта

Проект является первым этапом комплексной модернизации меланжевого предприятия в Барнауле. Он позволит расширить мощности по выпуску готовых тканей с 5 млн погонных метров в год до 18 млн, увеличить ассортимент готовой продукции на 150%.

АО Барнаульский меланжевый комбинат “Меланжист Алтая”

Реализация проекта

В действующем производственном здании запущены газоопальная расшлихтовочная машина, непрерывная линия подготовки ткани к окрашиванию, плюсовочно-накатная машина для холодного крашения, сушильно-ширильная стабилизационная машина, два джиггера.

Также установлены 72 ткацких станка последнего поколения. Поступает оборудование для нового корпуса отделки, оборудование для энергоблока. В течение первого полугодия 2024 года должно быть доставлено и передано в монтаж все технологическое оборудование.

Расширение серийного производства топливной аппаратуры в Барнауле

Срок реализации: 2022–2024 годы

Стоимость: 1,5 млрд рублей

Инвестор: Алтайский завод прецизионных изделий

Специфика проекта

В 2022 году предприятие начало очередной этап инвестиционного проекта по расширению серийного производства инновационной импортозамещающей топливной аппаратуры.

Виктор Томенко, АЗПИ, 19 апреля.

Речь идет о системах Altay Common Rail System. Они должны прийти на смену импортным аналогам, которые престали поступать в Россию из-за санкций.

Реализация проекта

В 2023 году на завод поступили 14 единиц оборудования. И это не все. Основная часть станков приедет в 2024-ом. Модернизация производства позволит поэтапно наращивать выпуск продукции. Так, в 2023 году АЗПИ выпустил более 15 тыс. топливных систем Common Rail. План на 2024 год — 26 тыс. систем.

Пищевая перерабатывающая отрасль

Строительство маслоэкстракционного завода и элеватора в Рубцовске

Срок реализации: 2024-2030 годы

Стоимость: более 14 млрд рублей

Инвестор: группа «Благо»

Специфика проекта

В нынешнем году группа «Благо» заявила о намерении реализовать на Алтае крупный проект. В Рубцовске инвестор планирует построить производственный комплекс, который будет включать в себя элеватор и маслоэкстракционный завод.

На барнаульском заводе “АгроСиб-Раздолье”

Мощности по единовременному хранению первого объекта составят 120 тыс. тонн. Завод при полной загрузке будет перерабатывать 660 тыс. тонн маслосемян (подсолнечник, рапс) в год.

Реализация проекта

Земельный участок для строительства в Рубцовске уже определен. Новый производственный комплекс будет располагаться на северной окраине города, в промышленной зоне.

В 2024 году здесь предполагают провести изыскательные работы, сообщили «СК» в пресс-службе «Благо», а затем приступить к строительству элеватора. Перерабатывающий завод планируется возвести в 2026-2030 годах.

Производство лецитина на “АгроСиб-Раздолье”.

Строительство нового хлебобулочного цеха в Барнауле

Срок реализации: 2023-2025 годы

Стоимость проекта: более 1 млрд рублей

Инвестор: агропромышленная компания «Алтайские закрома»

Специфика проекта

В 2023 году «Алтайские закрома» на площадке своего комбината в Барнауле завершили строительство нового производства площадью 1,5 тыс. кв. м. Речь идет о современной линии по выпуску хлеба мощностью 50 тонн в сутки.

Главная «фишка» — полная автоматизация. Для алтайского хлебопечения, не мыслимого без ручного труда, это невероятный шаг вперед. Все процессы, от приготовления теста до нарезки и упаковки хлеба, здесь совершают машины.

Хлебокомбинат «Алтайские закрома».

Реализация проекта

Только на одной линии «Алтайские закрома» останавливаться не собираются. В планах запустить вторую.

«В настоящий момент идет предконтрактная проработка новой производственной линии для батонов. Она будет также полностью автоматизированной. Думаю, через год удастся ее запустить», — рассказал «СК» управляющий директор компании Константин Терновой.

Кроме того, на перспективу «Алтайские закрома» рассматривают варианты строительства логистического центра. Крупному предприятию он крайне важен, ведь ежедневно его продукция отправляется в более чем 1,5 тыс. различных торговых точек.

Хлебокомбинат «Алтайские закрома».

Строительство маслоцеха в Ребрихе

Срок реализации: 2023-2024 годы

Стоимость проекта: более 200 млн рублей

Инвестор: экспортный союз SEUS

Специфика проекта

Экспортный союз построил уже третий по счету маслоцех. Два располагаются в Алейском районе и Заринске, третий — в Ребрихе. Его мощность по переработке растительных масел составит 3,7 тыс. тонн сырья (рапс и лен) в месяц.

На выходе производитель будет получать растительное масло технического предназначения, его в дальнейшем можно использовать для выпуска биотоплива, резинотехнических изделий и косметики.

Открытие маслоцеха в Заринске.

Реализация проекта

В настоящий момент на маслозаводе ведут пуско-наладочные работы. Запустить его полностью планируется в 2024 году.

Сельское хозяйство

Увеличение производства мяса птицы в Зональном районе

Срок реализации: 2020-2027 годы

Стоимость проекта: более 11,5 млрд рублей

Инвестор: группа компаний «Черкизово»

Специфика проекта

«Черкизово» реализует в Алтайском крае масштабный инвестпроект по развитию птицеводческого кластера. В 2022 году завершен его первый этап, построено шесть дополнительных птичников, новые цеха по производству котлет и фарша мощностью до 25 тонн в сутки.

Виктор Томенко встретился с основателем агрохолдинга “Черкизово”.

В настоящий момент компания приступила ко второму этапу проекта. Введение дополнительных мощностей позволит увеличить производство мяса птицы с нынешних 86 тыс. тонн (в 2023 году) до 130 тыс. тонн (2027 год).

Реализация проекта

Второй этап проекта включает строительство шести новых птичников, модернизацию завода по убою и переработке мяса бройлеров и комбикормового завода, строительство двух новых откормочных площадок на 12 птичников каждая.

Благодаря постепенной реализации этого этапа инвестор намерен наращивать объемы производства мяса, а к 2025 году довести их до 115 тыс. тонн.

Производство на “Алтайском бройлере” в Бийске

Строительство молочного комплекса в Тальменском районе

Срок реализации: 2019-2024 годы

Стоимость проекта: более 6,4 млрд рублей

Инвестор: компания «ЭкоНива-АПК Холдинг»

Специфика проекта

К строительству крупного животноводческого комплекса инвестор приступил еще в далеком 2019 году. Ввести его в эксплуатацию планировалось через два года. Но сроки затянулись, более чем на год «ЭкоНива» заморозила свой проект на Алтае из-за проблем с финансированием.

В 2022 году история получила продолжение — на площадку в Тальменском районе завезли первую партию скота. Общее поголовье здесь должно насчитывать 6 тыс.

Коровы.

Реализация проекта

Строительные работы ведутся по сей день. В частности, возводится молочный блок с доильным залом по типу «карусель». В конце прошлого года на объект вновь начали завозить скот — 3 тыс. голов нетелей. Полностью завершить инвестпроект «ЭкоНива» намерена в 2024 году.

Строительство предприятия по производству мяса индейки в Целинном районе

Срок реализации: 2023-2026 годы

Стоимость проекта: 3,6 млрд рублей

Инвестор: компания «Индейка Алтая»

Специфика проекта

Главным вдохновителем проекта по производству индейки в Целинном районе стал Павел Бейфорт, руководитель сельхозпредприятия «Вирт». Он вместе с партнерами выступает и основным инвестором.

Павел Бейфорт на экспертном совете ИД “Алтапресс”.

Проект вряд ли был бы возможен без льготного кредитования. В конце 2023 года Бейфорт получил кредит в Россельхозбанке в размере 2,9 млрд рублей. Мощность предприятия составит около 6 тыс. тонн мяса в год.

Реализация проекта

За 33 месяца инвестор планирует построить 30 птичников, инкубаторий, убойный цех, инженерные сети и инфраструктурные объекты. В настоящий момент ведется строительство убойного пункта в Дружбе, закуплена часть производственного оборудования.

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Взято отсюда

13.03.2024