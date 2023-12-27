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Множество спортивных мероприятий пройдет в Барнауле на новогодних праздниках

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В новогодние и рождественские праздники в Барнауле пройдет около 30 спортивных мероприятий. Об этом сообщает администрация города.

Множество спортивных мероприятий пройдет в Барнауле на новогодних праздниках

В Барнауле впервые прошел всероссийский турнир по тяжелой атлетике.

Отмечается, что сегодня, 27 декабря, в Барнауле стартовало первенство по тхэквондо «Морозные игры» среди мальчиков и девочек 2016 года рождения и старше.

Полное расписание спортивных мероприятий:

Ранее сообщалось, что барнаульцы смогут бесплатно заниматься на улице с тренерами.

Взято отсюда
28.12.2023

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