Насколько успешным для бизнеса выдался 2023 год, оценили российские компании

Работодатели из ключевых сфер российского бизнеса оценили 2023 год и рассказали, для каких компаний он прошел наиболее удачно. Служба исследований hh.ru провела опрос среди топ-менеджмента и HR-специалистов как небольших, так и крупнейших организаций.

Деньги.

2023 равно 2022

Выяснилось, что большая часть компаний (29%) по успехам приравнивают прошедший 2023 год к 2022-му. Зато 22% опрошенных ответили, что прошлый год выдался лучше, чем последние три, начиная с 2020-го.

Еще 14% отмечают, что 2023-й для них был более удачный, чем «ковидный» 2020-й, но хуже, чем 2022-й. А 8%, напротив, тоскуют по 2020 году и считают 2023-й даже менее успешным, чем пандемийный.

Работа. Офис.

Самые позитивные

Самые позитивные оценки прошедшему году давали представители малого бизнеса численностью до 100 человек. Из них 30% ответили, что предыдущие три года прошли для их предприятий весьма продуктивно.

Реже с этим соглашались работодатели с численностью от 501 до 1000 человек – только 11%. А среди наиболее крупных компаний, чьи команды насчитывают более тысячи сотрудников, позитивную оценку постковидным годам поставили 23% представителей.

Работа. Офис.

У кого бизнес шел, а у кого нет

Наиболее удачно год прошел для представителей ресторанно-гостиниченого бизнеса, по крайней мере, по мнению топ-менеджеров и HR-специалистов. Почти половина (49%) из них оценили 2023-й выше, чем три предыдущие года.

Правда, статистика, например, в Алтайском крае говорит, что сотрудники этой сферы имеют самые скромные запросы по зарплатам. По итогам предпоследнего квартала 2023 года они хотели получать около 35,5 тыс. рублей, что оказалось одной из самых низких сумм в регионе.

Официант.

На втором месте по успешности оказались компании, специализирующиеся на финансовых технологиях, банки и ИТ-организации. Так, 32% опрошенных в этих направлениях проводили 2023-й с наиболее положительными результатами.

А вот менее удачным 2023 год посчитали компании по добыче и переработке ископаемых (18%), представители сфер строительства и недвижимости (16%) и розничной торговли (10%). Опять же, по оценке руководителей и рекрутеров.

Работа. Магазин. Продавец.

Во власти рабочих

Межу тем сегодняшний рынок труда практически полностью находится во власти сотрудников, а точнее — соискателей, поскольку спрос на персонал в последнее время стабильно превышает предложение, в некоторых сферах в шесть-восемь раз. А в среднем в Алтайском крае на одну вакансию приходится 2,9 резюме, в то время как нормой специалисты считают четыре-восемь. Такое низкое свидетельствует о нехватке трудовых ресурсов.

В октябре 2023 года официальная безработица в регионе достигла рекордно низкой за всю современную историю отметки и с начала года уменьшилась на 42%. По оценкам правительства края, в ноябре спрос на кадры оставался высоким.

В то же время для самих специалистов это возможность повыбирать и найти работу с лучшими условиями труда. Учитывая, что, по данным hh.ru, каждый четвертый работник Сибири, в том числе Алтайского края, совсем недоволен своей работой (26%), а еще 29% опрошенных частично неудовлетворенны своим местом. В декабре мы рассказывали, какие профессии оказались в топе самых востребованных в Алтайском крае, и для кого работодатели открыли самое большое количество вакансий.

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Взято отсюда

10.01.2024