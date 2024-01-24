«Невезение какое-то». Свернут ли строительство Белоярской крепости после нового пожара

Копия Белоярской крепости в Новоалтайске снова лишилась стационарного музея. Дом приказчика с настоящей русской печью проработал меньше месяца. 21 января он выгорел дотла вместе со всеми экспонатами. Altapress.ru поговорил с руководителем проекта Сергеем Поповым о будущем необычного объекта.

Белоярская крепость

Русская печь и самовар

Дом приказчика открыли на новогодних каникулах – 3 января. Его интерьер воссоздавал пространство жизни алтайских казаков XVIII века.

Здесь можно было попить чай из самовара, рассмотреть и потрогать реплики оружия, примерить исторический костюм, послушать лекцию или полежать на настоящей русской печи.

Вероятнее всего, именно она стала источником пожара, который начался почти под утро 21 января.

Дом приказчика до пожара.

Дом приказчика до пожара.

Дом приказчика до пожара.

«Вряд ли это проводка. Возможно, что-то близко с печкой оставили – а она нагревается сильно, – предполагает Сергей Попов. – Непонятная причина. Невезение какое-то».

К счастью, пожар не коснулся стен крепости, поэтому она осталась целой.

Как уточнил Сергей Попов, сгоревший дом не имеет отношения к обязательствам по новому президентскому гранту, который фонд получил в 2023 году.

Построили объект достаточно давно – в 2020-м, всего через год после начала проекта. Его долго не использовали: для начала комнату нужно было приспособить для посещения, например, постелить пол.

После открытия в доме начали часто проводить лекции и мастер-классы для детей. Например, 21 января здесь должны были научить гостей изготавливать свечи из вощины и провести им познавательную программу «Основатели Белоярской крепости».

«Было тепло, светло, уютно. Такие пространство мы хотели создать в каждой башне, но не позволяло финансирование», – отметил Сергей Попов.

Снова печь

Это не первое происшествие: 16 ноября 2021 года загорелась одна из двух угловых башен. Тогда огонь тоже уничтожил воссозданные исторические костюмы и реплики оружия.

Причиной прошлого пожара стала треснувшая труба дымохода.

К счастью, башня выстояла, хоть и была сильно повреждена, а распространиться пламени помешали подоспевшие пожарные.

Эту часть сооружения планируют восстановить. А сам подпаленный сруб, как ранее рассказывал Сергей Попов, – перенести на место дальней башни и оставить как экспонат, отсылающий к истории сгоревшего Бикатунского острога.

С пепелищем дома приказчика такой изящный номер, увы, уже не пройдет.

Заморозка и разморозка

Строительство копии «Белоярской крепости» началось в 2019 году. Его воплощает благотворительный фонд «Сердолик» как музей и площадку для фестивалей.

В возведение двух угловых, въездной башни, стен между ними и дома приказчика вложили 3 млн рублей президентского гранта и более 2 млн рублей пожертвований, за которые авторы полностью отчитались еще в 2021 году.

Белоярская крепость.

В 2023 году проект получил еще один президентский грант 3 млн рублей на окончание строительства. За несколько месяцев до этого Сергей Попов вместе с единомышленниками отправились добровольцами на СВО. Дело продолжила Марина Архипцева, соратник, учредитель фонда «Сердолик» и супруга Сергея.

Под ее руководством крепость стала «неприступной»: рабочие достроили все стены. Энтузиасты проводили фестиваль «Белоярская крепость», на котором собирали деньги на дальнейшее строительство. И закончили работу над домом приказчика.

«Приехав в отпуск, даже не успел в нем побывать. Оказался уже на пепелище, – сказал Попов. – Это очень большой и важный для меня проект. Не знаю, как описать свои чувства».

Сгоревший дом приказчика в Белоярской крепости.

Что дальше

Пока приостановили экскурсионную программу. К ней, возможно, вернутся уже к весне. Запланированный летний фестиваль исторической реконструкции «Белоярская крепость» не отменяют.

Руководители проекта еще продумывают дальнейшие действия. Однозначно нужно достроить оставшиеся две башни, чтобы полностью воссоздать исторический облик крепости. В дальнейшем будущем предусмотрели организацию палеопарка.

Ясно также, что и без дома приказчика к сооружению продолжат приезжать люди. Некоторые горожане, судя по соцсетям проекта, арендуют беседку на территории крепости, чтобы провести пикник и отметить день рождения.

Белоярская крепость.

А еще здесь нередко проводят фотосессии и снимают видео. Другое дело, что стационарный музей делал крепость местом, которое могло принимать туристов круглый год.

Белоярская крепость — укрепленный форпост, появившийся в 1717 году на территории современного Алтайского края и положивший начало его присоединению и освоению Российским государством. Энтузиасты ищут предпринимателей, готовых подключиться к строительству его копии.

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Взято отсюда

24.01.2024