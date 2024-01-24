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«Невезение какое-то». Свернут ли строительство Белоярской крепости после нового пожара

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Копия Белоярской крепости в Новоалтайске снова лишилась стационарного музея. Дом приказчика с настоящей русской печью проработал меньше месяца. 21 января он выгорел дотла вместе со всеми экспонатами. Altapress.ru поговорил с руководителем проекта Сергеем Поповым о будущем необычного объекта.

«Невезение какое-то». Свернут ли строительство Белоярской крепости после нового пожара

Белоярская крепость

Русская печь и самовар

Дом приказчика открыли на новогодних каникулах – 3 января. Его интерьер воссоздавал пространство жизни алтайских казаков XVIII века.

Здесь можно было попить чай из самовара, рассмотреть и потрогать реплики оружия, примерить исторический костюм, послушать лекцию или полежать на настоящей русской печи.

Вероятнее всего, именно она стала источником пожара, который начался почти под утро 21 января.

«Невезение какое-то». Свернут ли строительство Белоярской крепости после нового пожара

Дом приказчика до пожара.

«Невезение какое-то». Свернут ли строительство Белоярской крепости после нового пожара

Дом приказчика до пожара.

«Невезение какое-то». Свернут ли строительство Белоярской крепости после нового пожара

Дом приказчика до пожара.

«Вряд ли это проводка. Возможно, что-то близко с печкой оставили – а она нагревается сильно, – предполагает Сергей Попов. – Непонятная причина. Невезение какое-то».

К счастью, пожар не коснулся стен крепости, поэтому она осталась целой.

Как уточнил Сергей Попов, сгоревший дом не имеет отношения к обязательствам по новому президентскому гранту, который фонд получил в 2023 году.

Построили объект достаточно давно – в 2020-м, всего через год после начала проекта. Его долго не использовали: для начала комнату нужно было приспособить для посещения, например, постелить пол.

После открытия в доме начали часто проводить лекции и мастер-классы для детей. Например, 21 января здесь должны были научить гостей изготавливать свечи из вощины и провести им познавательную программу «Основатели Белоярской крепости».

«Было тепло, светло, уютно. Такие пространство мы хотели создать в каждой башне, но не позволяло финансирование», – отметил Сергей Попов.

Снова печь

Это не первое происшествие: 16 ноября 2021 года загорелась одна из двух угловых башен. Тогда огонь тоже уничтожил воссозданные исторические костюмы и реплики оружия.

Причиной прошлого пожара стала треснувшая труба дымохода.

К счастью, башня выстояла, хоть и была сильно повреждена, а распространиться пламени помешали подоспевшие пожарные.

Эту часть сооружения планируют восстановить. А сам подпаленный сруб, как ранее рассказывал Сергей Попов, – перенести на место дальней башни и оставить как экспонат, отсылающий к истории сгоревшего Бикатунского острога.

С пепелищем дома приказчика такой изящный номер, увы, уже не пройдет.

Заморозка и разморозка

Строительство копии «Белоярской крепости» началось в 2019 году. Его воплощает благотворительный фонд «Сердолик» как музей и площадку для фестивалей.

В возведение двух угловых, въездной башни, стен между ними и дома приказчика вложили 3 млн рублей президентского гранта и более 2 млн рублей пожертвований, за которые авторы полностью отчитались еще в 2021 году.

«Невезение какое-то». Свернут ли строительство Белоярской крепости после нового пожара

Белоярская крепость.

В 2023 году проект получил еще один президентский грант 3 млн рублей на окончание строительства. За несколько месяцев до этого Сергей Попов вместе с единомышленниками отправились добровольцами на СВО. Дело продолжила Марина Архипцева, соратник, учредитель фонда «Сердолик» и супруга Сергея.

Под ее руководством крепость стала «неприступной»: рабочие достроили все стены. Энтузиасты проводили фестиваль «Белоярская крепость», на котором собирали деньги на дальнейшее строительство. И закончили работу над домом приказчика.

«Приехав в отпуск, даже не успел в нем побывать. Оказался уже на пепелище, – сказал Попов. – Это очень большой и важный для меня проект. Не знаю, как описать свои чувства».

«Невезение какое-то». Свернут ли строительство Белоярской крепости после нового пожара

Сгоревший дом приказчика в Белоярской крепости.

Что дальше

Пока приостановили экскурсионную программу. К ней, возможно, вернутся уже к весне. Запланированный летний фестиваль исторической реконструкции «Белоярская крепость» не отменяют.

Руководители проекта еще продумывают дальнейшие действия. Однозначно нужно достроить оставшиеся две башни, чтобы полностью воссоздать исторический облик крепости. В дальнейшем будущем предусмотрели организацию палеопарка.

Ясно также, что и без дома приказчика к сооружению продолжат приезжать люди. Некоторые горожане, судя по соцсетям проекта, арендуют беседку на территории крепости, чтобы провести пикник и отметить день рождения.

«Невезение какое-то». Свернут ли строительство Белоярской крепости после нового пожара

Белоярская крепость.

А еще здесь нередко проводят фотосессии и снимают видео. Другое дело, что стационарный музей делал крепость местом, которое могло принимать туристов круглый год.

Белоярская крепость — укрепленный форпост, появившийся в 1717 году на территории современного Алтайского края и положивший начало его присоединению и освоению Российским государством. Энтузиасты ищут предпринимателей, готовых подключиться к строительству его копии.

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Взято отсюда
24.01.2024

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