О втором сезоне “Слово пацана” намекнул режиссер сериала

Режиссер сериала “Слово пацана” Жора Крыжовников намекнул о возможном втором сезоне. Соответствующий пост он выложил в своих соцсетях, сообщает Lenta.ru.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Крыжовников выложил в соцсетях фотографию, где он сидит вместе со сценаристом Андреем Золотаревым. Снимок он подписал следующим образом:

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон».

Зрители посчитали это намеком на продолжение проекта. При этом не все из них рады такой новости. Некоторые зрители боятся, что новые серии только испортят впечатление от первого сезона. Другие же ждут второго сезона с нетерпением, указывает inkazan.ru.

Между тем Андрей Золотарев рассказал в интервью “Царьграду”, что материала для съемок продолжения предостаточно и хватит “еще на два сезона”. По его словам, изначально планировалось, что это “тема вдолгую”.

Сами шоураннеры не опровергают, но и не подтверждают слухи о продолжении.

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Взято отсюда

01.01.2024