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Отборочный матч чемпионата Европы между Бельгией и Швецией был приостановлен в первом тайме после стрельбы в центре Брюсселя

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Отборочный матч чемпионата Европы между Бельгией и Швецией был приостановлен в первом тайме после стрельбы в центре Брюсселя

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Как сообщается на сайте Шведской федерации футбола, матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции был прерван после первого тайма и продолжения не будет.
Матч проходил в понедельник в Брюсселе. Два человека погибли в результате стрельбы в столице Бельгии Брюсселе. По предварительным данным, погибшие были одеты в майку сборной Швеции. По данным бельгийских СМИ, шведские футболисты отказались от участия во втором тайме.

-Сообщение для шведских болельщиков на месте событий в Брюсселе. В целях безопасности бельгийская полиция попросила шведских болельщиков оставаться на арене. В сообщении говорится: “Пожалуйста,внимательно следите за информацией, поступающей от официальных лиц, полиции и сотрудников Шведской футбольной ассоциации, которые находятся на месте событий”.

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