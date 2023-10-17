Откровения Джады Пинкетт-Смит о расставании с ее супругом Уиллом Смитом вызвали шок в обществе.

Несмотря на то, что пара не живет вместе уже семь лет, актриса заявила, что это не является причиной для развода.

Уилл также откликнулся на слова своей жены. Согласно Джаде, они с Уиллом с 2016 года пытаются спасти свой брак и продолжают работать над отношениями.

Она подчеркнула, что они глубоко любят друг друга и намерены разобраться, как сделать свой брак успешным. После того, как супруг артиста выразил свои мысли о трудностях, с которыми они столкнулись, журналисты набросились на 55-летнего Смита и его представителей, требуя комментариев по поводу заявлений его жены.

LOS ANGELES – NOV 14: Jada Pinkett Smith, Will Smith, Willow Smith, Jaden Smith at the AFI Fest Closing Night – King Richard Premiere at the TCL Chinese Theater IMAX on November 14, 2021 in Los Angeles, CA

В интервью, предшествующем промо-кампании ее книги, Пинкетт-Смит заверила, что они все еще застряли в своих фантазиях о том, каким должен быть другой человек. Она давала обещание, что они никогда не разведутся и смогут справиться с любыми трудностями.

Однако она не смогла нарушить это обещание и решила быть рядом с ним, позволяя ему самому разобраться во всем этом.

Актер Уилл Смит несколько дней пребывал в молчании, а затем внезапно отправил электронное письмо в газету The Times, где он дал разъяснения по поводу ситуации. По словам звезды фильма “Люди в черном”, его мемуары матери детей “как бы разбудили” его.

Кроме того, он осознал, что Джада является более “жизнерадостной, умной и сострадательной, чем он думал”. Интервью возлюбленной Смита было проникнуто глубокими мыслями. “Когда ты проводишь большую часть своей жизни с кем-то, ты становишься эмоционально слепым и упускаешь из виду скрытые нюансы и изысканную красоту”, – подчеркнул актер.

Не стоит забывать, что Джада не забыла о скандале, который произошел на «Оскаре». Она рассказала о том, как она была потрясена, услышав, что ее муж назвал ее женой, потому что она думала, что он уже забыл об этом. Когда комик Крис Рок пошутил над тем, что Джада облысела, Уилл был очень раздражен. «Не произноси имя моей жены еще раз!» – кричал он из зрительного зала, а затем подошел на сцену и ударил обидчика.