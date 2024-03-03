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Палатка на лестничной площадке, умилительный мишка и чеки. Что произошло в Алтайском крае 3 марта

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Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 3 марта.

Палатка на лестничной площадке, умилительный мишка и чеки. Что произошло в Алтайском крае 3 марта

Главное за день в Алтайском крае.

  • В барнаульском зоопарке показали умилительное видео мишки. Он мило почесывался и облизывался.
  • Барнаульцы недовольны маршрутом №77. Горожане отметили, что маршрутку невозможно дождаться.
  • Жительница Барнаула пожаловалась на выкинутые чеки.
  • На Алтае мужчина незаконно заготовил дрова и лишился машины и бензопилы.
  • Барнаулец украл 38 тыс. рублей из кассы фитнес-центра. Ранее он работал там администратором.

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Взято отсюда
03.03.2024

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