Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Ранее altapress.ru показывал, как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае. Все очень ждали и вот настало официальное открытие.

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

На открытие проехался снегоход с большим флагом Масленицы.

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Зрителям очень понравилось представление богатырей.

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Собравшиеся гости в восторге от представлений.

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Интересные сани в виде домика сделали ребята из Барнаула.

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Только взгляните на этих ростовых кукол.

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».

Самое вкусненькое уже на подходе.

«Сибирская Масленица — 2024».

«Сибирская Масленица — 2024».

«Сибирская Масленица — 2024».

Как проходило начало фестиваля «Сибирская Масленица — 2024» в Алтайском крае можно посмотреть тут.

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Взято отсюда

16.03.2024