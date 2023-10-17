Похоже, что Google был приятным сюрпризом для россиян, предлагая курс доллара в 62 рубля.

Возможно, у поисковой системы произошел сбой, так как при запросе “курс доллара” отображались значения декабря 2022 года, где один американский доллар стоил 62 рубля.

Однако, при нажатии кнопки “подробнее” поисковик предупреждал, что в настоящее время Google Финансы недоступны из-за отсутствия поддержки некоторыми международными поставщиками данных для вашего региона. Рекомендуется проверять наличие новых обновлений.

На данный момент Google показывает реальный курс – 97,43 рубля за доллар.