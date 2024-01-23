Пожар в крепости, новые авиарейсы и ощутимое землетрясение. Что произошло в Алтайском крае 23 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 23 января.

Главное за день в Алтайском крае.

◆ В ДТП на трассе «Барнаул — Бийск» в Троицком районе погибли три человека.

◆ В Белоярской крепости снова произошел пожар. Музей приостановил работу на неопределенный срок.

◆ Глава барнаульского «Горэлектротранса» Николай Петряшин обвинен в превышении должностных полномочий. Он останется под домашним арестом до 8 апреля.

◆ В барнаульском аэропорту возобновляются прямые чартерные рейсы в Таиланд.

◆ В Барнауле продают еще три крупных торговых объекта — в том числе ТЦ, который когда-то был любимым местом рок-тусовки.

◆ В Барнауле открыли выставку современного молодежного искусства — смотрите фоторепортаж.

◆ В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,64. Подземные толчки ощущались и в Барнауле — по словам очевидцев, в 02:00 в домах качались люстры.

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Взято отсюда

23.01.2024