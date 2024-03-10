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Пластиковые окна в Горняке

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

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Altapress.ru придумал, чем заняться на неделе так, чтобы было нескучно и полезно: прогуляться по лесу на лыжах, сходить на концерт волынок, посетить театр, послушать Баха и Вивальди на органе или поиграть в «настолки».

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

Открытие лыжного сезона на Трассе здоровья.

В кино

Мелодрама от Юрия Хмельницкого «Лед 3» в «Мире» — 13 марта, 20:50, 6+

Фильм ужасов от Иэна Хант-Даффи «Клаустрофобы: Инсомния» в Галактике — 12 марта, 18:00, 18+

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

Фильм “Клаустрофобы: Инсомния”.

В театр

«Трильби» в Театре драмы — 16 марта, 17:30, 16+

«Мелодия любви» в Музыкальном театре — 15 марта, 18:30, 12+

«Гроза» в Молодежном театре — 14 марта, 18:30, 16+

«Спасение вселенной» в Крепостном театре — 16 марта, 18:00, 16+

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

Комедия «Спасение вселенной» в Крепостном театре.

В Шишковку

Необычный концерт с хюммельхеном, сакпипой, русской волынкой и дарбукой в Шишковке — 11 марта, 18:00, 12+

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

Концерт на волынке в Шишковке.

В филармонию

Органный концерт с Вероникой Богданович-Язвинской «От Баха к B-A-C-H» в Филармонии — 11 марта, 18:30, 6+

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

Концерт «От Баха к B-A-C-H» в Филармонии.

Для детей

«Жихарка» в театре кукол «Сказка» — 17 марта, 10:30, 6+

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

Спектакль для малышей “Жихарка” в театре кукол “Сказка”.

В парк

Игры в «настолки» всех видов в визит-центре парка Изумрудный — 17 марта, 18:00, 6+

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

Настольные игры в визит-центре парка “Изумрудный”.

В лес

Пока не растаял снег, можно покататься по «Трассе здоровья» на лыжной базе «Динамо» — ежедневно с 09:00 до 19:00, 0+

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

Открытие зимнего лыжного сезона на Трассе здоровья.

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Взято отсюда
10.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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