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После метели накануне Алтай накрыло снежное одеяло. Но есть нюанс

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В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Накануне многие собирались на встречу с волшебниками, покричать “елочка, зажгись” в Изумрудном парке Барнаула. Но небесная канцелярия, как всегда, внесла корректировки — в регионе лил дождь, валил мокрый снег, буйствовал порывистый ветер.

После метели накануне Алтай накрыло снежное одеяло. Но есть нюанс

Как украсили парк "Изумрудный".

В таких условиях запланированные встречи со сказочными персонажами некоторые отодвинули на второй план. Неудивительно — порывы ветра в регионе 31 декабря достигнут 28 метров в секунду.

Так, Алтайский край накроют метели в сопровождении снега. Дневная температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса. В Барнауле — от минус 1 до минус 3 градусов.

Но есть нюанс — в регионе властвует юго-западный ветер. Как правило, он приносит обычно ощутимое потепление. Потепление связано с перемещением воздушных масс из Атлантики.

Хотя, по прогнозам, в новогоднюю ночь температура воздуха составит до минус 9 градусов. Вполне себе комфортно для народных гуляний.

С наступающим!

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Взято отсюда
31.12.2023

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