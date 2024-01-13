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Поврежденный трамвай, неисправная теплотрасса и ночной пожар. Что произошло в Алтайском крае 13 января

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Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 13 января.

Поврежденный трамвай, неисправная теплотрасса и ночной пожар. Что произошло в Алтайском крае 13 января

Главное за день в Алтайском крае.

  • Утром 13 января в сообществе “Инцидент Барнаул” опубликовали пост с фотографией разбитого белорусского трамвая, который еще не вышел в город. Однако позже ситуацию разъяснили в “Горэлектротрансе”: при выполнении маневровочных работ буксируемый вагон незначительно повредил новый трамвай. Сейчас разбитый вагон ремонтируют за счет средств предприятия.

  • Барнаульцы обеспокоились парящей теплотрассой. Из-за пара не видно пешеходов, поэтому может произойти ДТП.

  • Накануне ночью в с. Чарышское вспыхнул пожар. Горели веранда, крыша и стены частного дома. Через окно спасатели вызволили двух женщин.

  • Стало известно, что штаб Бориса Надеждина откроют в Барнауле. Открытие состоится в эти выходные.

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Взято отсюда
13.01.2024

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