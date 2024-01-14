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Пухлые снегири, нарядные чижи и чечетки. На кормушку в алтайском лесу прилетели красавцы-гости

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Алтайский фотограф-натуралист Роман Алдергот показал, какие птицы прилетают на его лесную кормушку в Косихинском районе.

Пухлые снегири, нарядные чижи и чечетки. На кормушку в алтайском лесу прилетели красавцы-гости

Птицы в Косихинском районе.

Среди гостей — яркие чижи, пухлые снегири, симпатичные дятлы и дубоносы. По словам натуралиста, на снимках можно увидеть лишь треть видов, которые встречаются в этом лесу.

Кстати, лесные кормушки для птиц Роман Алдергот обустраивает сам.

Ранее Роман Алдергот поделился забавными фотографиями птенцов бородатой неясыти.

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Взято отсюда
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