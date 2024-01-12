С террасой в полдома. В самом зеленом районе Барнаула застройщик запустил продажу роскошных квартир

Многоквартирные дома с эксклюзивными (и попроще) предложениями начали строить на Горе, неподалеку от Трассы здоровья в Барнауле. А еще – продавать там квартиры. Что ЖК «Вышка» предлагает кроме пентхауса за 32 млн рублей и окон в ванной, разобрался altapress.ru.

Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.

Что за комплекс

Компания «Мой дом» построит пять девятиэтажных домов рядом с ЖК «Змеиногорский» и «Барнаульский лес» на Змеиногорском тракте, 35б. Рядом находится телевышка – отсюда и название комплекса. Архитекторы бюро «Салют» приводили заключение экспертизы: никакого вреда даже жителям верхних этажей она не окажет.

На градостроительном совете эскиз «Вышки» несколько раз рассматривали повторно. Разработчиков критиковали в основном за «переуплотненность» участка со сложным рельефом, из которой, по мнению собравшихся, вытекают другие недочеты.

Например, архитекторам несколько раз пришлось доказывать, что с инсоляцией корпусов будет все в порядке. В конечном итоге проект удалось согласовать.

Главная фишка комплекса в том, что его спроектировали так, чтобы сохранить на участке максимально возможное количество деревьев.

Для этого, например, архитекторы поставили три дома на платформу, под которой скроется подземный паркинг. Он в свою очередь сядет в овраг. Сейчас, судя по отчету о ходе строительства, его уже укрепляют.

Кроме того, проект представляет нетипичную для барнаульских новостроек архитектуру, напоминающую о конструктивизме. К строгим однотонным фасадам домов в хаотичном порядке будут примыкать неостекленные балконы. Так архитекторы решили оживить стену, поиграть со светом и тенью.

Впрочем, возможно, таких строгих и лаконичных домов в Барнауле станет больше.

Что внутри

В комплексе есть не только стандартные планировки, но и необычные предложения: квартиры с отдельным входом с уровня земли, двухуровневые квартиры и пентхаусы.

Проект комплекса “Вышка” на Змеиногорском тракте, 35Б.

Можно подобрать вариант с мастер-спальней, рабочим кабинетом, двумя и более санузлами, окном в ванной, трехметровыми потолками и т.д.

На выбор также виды – во двор, на лес и на аллею.

Самое бюджетное предложение – квартира на втором этаже за 5,8 млн рублей (140 тыс. рублей за кв. м). Ее площадь – 41,5 кв. м. Состоит из гостиной с кухней-нишей, небольшого объединенного санузла и спальни с гардеробной.

Планировка квартиры в ЖК “Вышка” на втором этаже за 5,8 млн рублей.

Планировка квартиры в ЖК “Вышка” с мастер-спальней за 8,5 млн рублей.

Также на втором этаже есть вариант квартиры с мастер-спальней (то есть со своей отдельной ванной) – 8,5 млн за 65,7 кв. м. Здесь же просторная гостиная с кухней, еще одна обычная спальня и общий санузел.

Двухуровневая квартира со входом из собственного палисадника или же с террасы (62 кв. м) обойдется будущим владельцам в 21,2 млн рублей за 168,6 кв. м.

На первом этаже предусмотрены кухня-гостиная и холл площадью с двухкомнатную квартиру в хрущевке. Тут же – небольшой санузел и «тамбур» на улицу с нишами.

Планировка двухуровневой квартиры в ЖК “Вышка” с палисадником за 21,2 млн рублей.

Планировка двухуровневой квартиры в ЖК “Вышка” с палисадником за 21,2 млн рублей.

Планировка квартиры в ЖК “Вышка” с палисадником за 10,6 млн рублей.

Второй уровень занят мастер-спальней – с кабинетом и санузлом.

Палисадник поменьше (20 кв. м) – в квартире поменьше. 10,6 млн рублей за 72,1 кв. м.

Предложение с самой высокой стоимостью – пентхаус с панорамными окнами на девятом этаже за 32,7 млн рублей за 199,6 кв. м. Цена дороже всех самых дорогих квартир Барнаула от застройщиков, однако сумма за квадратный метр не рекордная – 164 тыс. рублей. Уступает Opera Residence (173,5 тыс. рублей за кв. м) и «Родным берегам» (172 тыс. рублей за кв. м).

Планировка пентхауса в ЖК “Вышка” за 32 млн рублей.

Здесь и потолки в три метра, и терраса в 96,7 кв. м, которая огибает почти половину дома. И, если поиск на сайте застройщика не ошибается, – эксклюзивный камин.

Планировка пентхауса в ЖК “Вышка” за 32 млн рублей.

Что есть для всех жителей дома

Известно, что первые этажи трех нижних домов должны занять частный детский сад, семейный ресторан, магазин и управляющая компания.

Кладовые – на вторых этажах. Там будет освещение и отопление.

Машины будут хранится как в автосалоне – построят подземный паркинг с витражным остеклением, электрозарядкой и автомоечным комплексом. Двор – без транспорта.

Проект комплекса “Вышка” на Змеиногорском тракте, 35Б.

Планируемый срок сдачи ЖК – 2 квартал 2026 года.

Ранее altapress.ru рассказывал, как «Мой дом» запустил продажи в новом офисном центре в сердце Барнаула.

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Взято отсюда

12.01.2024