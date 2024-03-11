«Сходить с ума коллективно». Аутентичную посуду и глиняный культ создает на Алтае саратовский мастер

Гончар международного уровня, художник-керамист, индивидуальный предприниматель и «сам себе хозяин» – так основатель гончарной школы Manos Михаил Бывших шутливо описывает себя. Сейчас детище Михаила – крупный бренд глиняных и керамических изделий, а другие гончарные мастера региона – практически все были его учениками. Но свой путь он начинал совсем не с творчества и далеко не в Алтайском крае.

Гончарная школа Manos.

В итоге вляпался

Вырос Михаил Бывших в Саратовской области, но на месте тогда еще совсем юному мастеру не сиделось: учиться поехал в Москву. Образование получал в Плехановской экономической академии, по специальности «Международные экономические отношения». Но душа к подсчетам благ у Михаила не легла, и в 20 лет он отправился путешествовать по России.

«Я искал интересное дело, чтобы занять руки и освободить голову. Хотелось заниматься чем-то достойным, а не тем, чем я тогда занимался. Перепробовал многое: делал музыкальные инструменты, был фермером и даже строителем. В итоге вляпался в глину», — со смехом вспоминает гончар.

Гончарная школа Manos.

На Алтай Михаил приехал в 2012 году, уже будучи знакомым с пластичной массой. Но именно здесь, в Белокурихе, начал свой путь как предприниматель.

«Тогда я был просто Миша Бывших, гончар, который на коленке лепит изделия и продает их, как бабушка пирожки: с тележкой, на рынке», — рассказывает он.

Руки и ум

Уже потом Михаил открыл собственную мастерскую, которая полтора года назад переросла в целый бренд – Manos. Название, по словам мастера, имеет глубокое значение: с латинского и испанского «manos» означает «руки», а на санскрите — «ум».

Гончарная школа Manos.

«Мы делаем ресторанную посуду, — говорит Больших. — Заведения приходят к нам с очень интересными идеями и референсами, а мы помогаем их воплощать. Например, делали тарелку в виде гейзерного озера».

Также у бренда есть коллекция, которую можно купить на маркетплейсах. Она состоит из реплик на тему Горного Алтая. В нее входит не только посуда, но и игрушки в виде 15 краснокнижных животных, а сделано все это из глазури, которую мастерская разработала самостоятельно.

Массовые мастер-классы

Помимо изготовления посуды для крупных ресторанов и интерьерной керамики, у Михаила есть еще и школа гончарного дела. Открылась она в 2018 году, а сейчас считается одной из крупнейших за Уралом.

На постоянной основе в ней, на данный момент, занимаются 11 детей. Ребят учат по трем разным направлениям: гончарный круг, лепка из жгута и лепка из пласта.

Гончарная школа Manos.

Помимо постоянных занятий, гончарная проводит массовые мастер-классы – на них приезжают целые автобусы школьников. Одновременно заниматься могут до 40 человек: пока одни формируют изделия, другие их декорируют.

«Кроме того, у нас был проект, в котором я устроил целый тур по Алтайскому краю. Проехал десятки детских домов, музеев и домов культуры в разных районах, с собой возил портативное оборудование и на местах проводил занятия для детей», – скромно делится мастер.

По одиночке — не круто

Периодически в Manos проходят курсы и для взрослых, а также можно записаться на групповое, парное или индивидуальное занятие. Более того, по словам Михаила, практически все владельцы других барнаульских гончарных школ – его ученики.

Гончарная школа Manos.

«Некоторые говорят, мол, вырастил себе конкурентов. Но это не так, — считает Бывших. — Мы продолжаем создавать совместные проекты, работать в команде. Если мне нужна помощь, я знаю, что смогу ее получить. В общем, если сходить с ума, то коллективно, по одиночке – не круто. Секрет успеха в том, чтобы точно знать, чего ты хочешь, и сделать все, чтобы это получить. Но это желание должно быть абсолютно искреннее и принадлежать лично тебе, а не подсмотрено у кого-то».

Планы у мастера такие грандиозные, как и девиз. Один из них – проведение фестиваля «Жатва» в июле, если идею одобрит фонд «Российского движения детей и молодежи». А еще Михаил хочет провести «гончарные каникулы» для ребят в сложной жизненной ситуации, детей из сел и инвалидов, чтобы социализировать и физиологически адаптировать их.

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Взято отсюда

11.03.2024