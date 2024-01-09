Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Штормпрогноз: ураганный ветер с мокрым снегом накроют Алтай

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Погодные качели, по всей вероятности, решили жителей Алтайского края лишить лыжных прогулок и посещений катков.

Штормпрогноз: ураганный ветер с мокрым снегом накроют Алтай

Ураган, вид из космоса.

Так, 10 января во второй половине дня и 11 января в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Порывы ветра, по прогнозам, в регионе могут достигать от 25 до 33 метров в секунду и более. В Барнауле — до 28 метров в секунду.

На дорогах снежные заносы, гололедица, отложение мокрого снега.

Ветер с северо-западного изменит направление на юго-западное.

Ранее опасные для климата изменения в стратосфере обнаружили исследователи.

Собранные с помощью самолетов с научным оборудованием данные показали — во время шторма количество водяного пара в атмосфере превысило зафиксированные ранее уровни.

Именно это способствует потеплению климата и ускоряет разрушение озонового слоя.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
10.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после взрывов в Кермане

10.01.2024

 Новости

МВД: в Тюмени задержаны все участники драки, в которой пострадал боец СВО

10.01.2024

 Новости

Лидер демократов в Сенате США Шумер: у Украины истощаются запасы боеприпасов

10.01.2024

 Новости

В Петербурге школьница получила перелом позвонка после прыжков на батуте

10.01.2024

 Новости

Депутат рады Фриз: законопроект о мобилизации содержит антиконституционные нормы

10.01.2024

 Новости

В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко

10.01.2024

 Новости

При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница

10.01.2024

 Новости

На Ставрополье автобус столкнулся с грузовиком, пострадал человек

10.01.2024

 Новости

В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix