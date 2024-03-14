Сироты или отпуск на Мальдивах. Сравниваем бюджет Алтайского края с бюджетом семьи

Очевидно, что у регионального бюджета много общего с семейным: есть два-три основных вида доходов и много затрат разного объема и толка. Некоторые из них обязательные, некоторые — просто «хотелки», которые придают статус или приносят удовольствие. Altapress.ru решил разобрать каждую крупную статью расходов бюджета Алтайского края и сравнить их с тратами, с которыми сталкивается почти каждая семья. Читайте, что из этого получилось.

Бюджет края и бюджет семьи.

Выше плана, но без подарков

Основных статей дохода, как в семье, так и в бюджете региона, не так уж и много. Семейный бюджет складывается из зарплат, премий, пенсий, денег с подработок, социальных пособий и стипендий. Считаются также возврат налога, гранты, дивиденды, помощь родственников, алименты, подарки, проценты по депозиту и так далее.

В 2023 году средняя сумма денежных доходов на одного члена семьи в России оказалась на уровне 34,4 тыс. рублей. При этом больше всего денег приносят зарплаты: по данным Росстата, за их счет, включая скрытые части, население получает более 60% своих доходов. Но это средний показатель, который разнится от семьи к семье.

Сбережения. Деньги. Заработок.

Представим себе семью из трех человек: мама, папа и дочь. Родители работают, девочка учится в начальной школе. Допустим, мужчина трудится на производстве пищевых продуктов. Среднемесячная начисленная зарплата в этой сфере в Алтайском крае — 43 тыс. рублей.

Представим, что это и есть налоговые и неналоговые доходы, которые получил региональный бюджет в 2023 году, — 97,33 млрд руб­лей. По плану, кстати, было 85,9 млрд — будем считать, что нашему заводчанину выдали премию.

Жена работает в сфере образования и получает 36,9 тыс. рублей. Сюда же включим переводы от бабушки — внучке на подарки, 1,5 тыс. рублей. И сравним это с безвозмездными поступлениями в бюджет региона. Они, как и зарплата жены, на какую-то часть ниже, чем налоговые и неналоговые доходы. В 2023 году их сумма по плану была 66,6 млрд руб­лей, а получено — 65,7 млрд. Так что подарки внучка получала не каждый месяц.

Деньги.

Состоят безвозмездные поступления в основном из дотаций, субсидий и субвенций и попадают в регион из федерального бюджета. А нужны они для выравнивания обеспеченности регионов.

Все логично — жена могла бы быть домохозяйкой, но тогда семье пришлось бы затянуть пояса потуже, а мужу, скорее всего, искать вторую работу. С другой стороны, для края отсутствие второго источника дохода могло бы стать стимулом эффективнее искать способы пополнить бюджет своими силами.

Суммарно регион по плану должен был получить 153,5 млрд, а получил 164,5 млрд рублей.

Нересторанный край

С расходами система гораздо более сложная — как у краевого бюджета, так и у семейного.

Обычно расходы семейного бюджета делятся на три категории: необходимые, желательные и имиджевые траты. В первую входят товары и услуги, от которых не получится отказаться совсем. Во вторую — расходы, от которых в условиях жесткой экономии можно воздержаться, но при достаточных финансах они становятся нормой. В имиджевую категорию входят вещи и развлечения, стоимость которых пропорциональна доходу и положению в общества: брендовые вещи, люксовая косметика, походы по ресторанам, антиквариат.

Кажется, что только к семейному бюджету это разделение и применимо. И что в региональных финансах все расходы — обязательные, ни один подпункт не убрать. Но и здесь находятся направления, на которых можно сэкономить (и это уже делают).

Антиквариат.

В разных регионах лидеры расходов неодинаковые: где-то половину денег пускают на образование, где-то — на на­циональную экономику. В Алтайском крае, можно сказать, нестандартный главенствующий пункт — социальная политика. На нее регион уже не первый год выкладывает самую большую сумму. В 2023-м получилось 46,5 млрд, а запланировано было еще больше — 49,4 млрд руб­лей.

Это как раз те траты, которые исключить нельзя. Сюда входит пенсионное обеспечение, социальное обслуживание и обеспечение населения, расходы на органы опеки и попечительства, на социальную поддержку детей-сирот, на работу муниципальных учреждений и прочее.

В общем, расходы благородные — на народ. И нельзя сказать, что в семейном бюджете картина совсем уж иная. Более 30% своих доходов среднестатистическая российская семья, по данным Росстата, тратит на еду. Приземленно и вполне по-народному.

Еда.

Причем по большей части это закупка продуктов домой. По кафе и ресторанам в Алтайском крае ходят редко. По данным за первую половину 2023-го, на них семья из трех человек в среднем тратит всего 849 рублей в месяц.

Ну а еще сюда можно включить покупку одежды и обуви, платить за которые, впрочем, жители региона готовы меньше всего, по данным опроса hh.ru.

Меньше знаешь — меньше тратишь

Вторая большая статья расходов в алтайском бюджете тоже обязательная — образование. Сюда входит вся структура: дошкольное, общее, дополнительное, среднее профессиональное, профессиональное, переподготовка и повышение квалификации, молодежная политика и так далее.

Деньги идут на содержание, ремонт учреждений и не только. В крае на это в прошлом году потратили 43,7 млрд при планах в 44,5 млрд рублей.

Канцелярия.

Раскошелиться на учебу приходится и семье. Собрать ребенка в школу или садик — удовольствие недешевое. Минимальная сумма, которую придется отдать за учебники, несколько комплектов школьной и спортивной формы, канцелярию, цветы и подарки учителям да и просто за оплату учреждения — 20 тыс. рублей. И этим расходы не ограничатся: в течение года снова будут собирать на подарки, на поездки, экскурсии да и, в конце концов, на новые шторы.

А еще иногда взрослые учатся сами, и это дополнительные затраты на транспорт, а иногда и на проживание, если вдруг образование человек получает в другом городе.

Дешевле пешком

На национальную экономику в Алтайском крае планировали потратить 37 млрд рублей, а успели 35,3 млрд.

Это третья по объему статья расходов. Все потому, что эта строчка объединяет сразу несколько разных сфер жизни.

Средства идут на развитие транспорта, на улучшение дорог, на сельское, лесное и водное хозяйство, на рыболовство, даже на связь и информатику. У большинства регионов именно этот пункт доминирует в расходах.

Автомобиль. Машина.

В семье так же: деньги утекают на оплату связи, интернета, на бензин и техобслуживание автомобиля — при его наличии (а иногда он бывает и не один), на проезд на общественном транспорте и такси, а порой и на каршеринг. Минимум — 1,5 тыс. рублей на одного члена семьи, если ездить только на работу и домой по транспортной карте. Но зачастую еще нужно за­ехать по делам, отвезти детей на кружки — и вот набегает уже приличная сумма.

Впрочем, такси, каршеринг или автомобиль в обязательные траты уже не входят. Последний некоторые экономисты вообще относят к роскоши. Но если так посмотреть, то и край может обойтись без дорог: ездили же когда-то по земле. В селах — до сих пор так. А весной можно и дома посидеть, пока грязь не засохнет.

На блеск и чистоту

Не меньше денег у семьи уходит на оплату услуг ЖКХ. Расходы по этой статье зачастую оказываются на втором месте по объему. Даже если не нужно тратиться на аренду жилья, коммуналка, как многие мрачно шутят, хуже кредитов.

Отопление. Тепло. Батареи.

На одно только отопление в среднем приходится выложить 4 тыс. рублей в месяц при средней квадратуре в 45 кв. м. Вода и свет стоят недорого, но в совокупности тянут тысячи на полторы. А еще, прямо как в краевом бюджете, надо скинуться на вывоз мусора, на капремонт и на то, чтобы двор и подъезд блестели от чистоты.

В регионе на эту сферу, а точнее на разные ремонты, в том числе аварийного жилья, на переселение граждан из него, вывоз и переработку отходов со свалок, городское благоустройство и прочее в 2023 году выделили 10,2 млрд, а потратили 8,4 млрд рублей.

Кусок на лечение

Свой кусок отхватывает и лечение. Жители Алтайского края, согласно данным опроса hh.ru, тратят на него 10-25% своей зарплаты.

Хотя, конечно, далеко не у всех ежемесячные расходы включают покупку лекарств и приемы у врачей, но в идеале каждый должен заботиться о своем здоровье. Например, раз в полгода посещать стоматолога, а кому-то стоит попить витамины. Необходимо наблюдение за хроническими заболеваниями, а иногда на голову сваливается и диагноз потяжелее.

Лекарства, таблетки.

Исходя из наблюдений жителей и учитывая, что в последние годы в регионе образовался острый дефицит врачей, бесплатный прием у нужного специалиста в ряде случаев нужно ждать месяцами. Все чаще население выбирают платные клиники. Получается, что обстоятельства сделали эти расходы обязательными и недешевыми.

В бюджете края на здравоохранение закладывали 15,7 млрд рублей, но и тут сэкономили — потратили 14,5 млрд. На эти средства содержат амбулаторную, стационарную, скорую и санаторно-оздоровительную медпомощь, обновляют оборудование, строят новые больницы, поликлиники и ФАПы, работают с донорской кровью, борются с отдельными видами заболеваний и т.д.

Плюс-минус 18 лет

Родители вынуждены содержать своих детей. В семье это правило действует обычно до тех пор, пока отпрыск не начнет жить отдельно. Ну или не станет зарабатывать достаточно, чтобы равноценно вкладываться в семейный бюджет.

Сюда входит все то, что родители делают и для себя: покупка еды, одежды, обуви, доля за коммунальные услуги, расходы на проезд, карманные деньги, развлечения, лечение и прочее. Уходит на это примерно треть доходов.

Налоги. Деньги. Прибыль.

А вот регион вынужден обеспечивать своих «детей» всегда, вне зависимости от срока их существования. В бюджеты районов край в прошлом году направил 9,9 млрд, а хотел и вовсе 10,2 млрд рублей.

Семье повезло больше: от этой статьи расходов можно избавиться уже лет через 18 — в среднем. А вот районные бюджеты, как бы ни думали над способами, не могут обойтись без поддержки общекраевого. Да и живется так проще: из федерального бюджета деньги безвозмездно поступают в краевой, из него — в муниципальные, и вертеться не приходится.

Долг платежом страшен

Неприятная, но обязательная трата — выплаты по кредитам и кредитным картам. Причем есть они у большинства. По данным за 2023 год, жители Алтайского края набрали 1,12 млн кредитов на сумму 270,81 млрд рублей.

Деньги.

У краевого бюджета тоже есть долговые обязательства. По плану, в 2023 году на обслуживание государственного и муниципального долга должно было пойти 212,7 млн рублей. На самом деле ушло 195 млн. Однако Минфин региона отчитался, что просроченной кредиторской задолженности нет.

Мелкие, но не для всех

Относительно немного и нерегулярно в семье тратят на банковское обслуживание, на нотариуса, адвоката или любого другого юриста, а также на гос­пошлины. Далеко не каждый человек обращается к услугам таких специалистов даже раз в год. А комиссии банков не требуют больших затрат. Поэтому зачастую эти пункты при ведении бюджета просто включаются в мелкие или непредвиденные расходы.

Деньги.

Однако край постоянно пускает на так называемые общегосударственные вопросы серьезные суммы. Например, в прошлом году на них по плану выделили 3 млрд рублей, потратив при этом 2,7 млрд.

Эти средства уходят на работу законодательных органов власти, на обеспечение судебной системы, налоговых и таможенных органов и так далее.

Лучшая подушка — финансовая

А вот сбережения, скорее, можно отнести к обязательным расходам. Казалось бы, многие прекрасно чувствуют себя без финансовой подушки безопасности, а если к концу месяца остаются средства — это повод внепланово их потратить.

Однако экономисты настоятельно советуют откладывать хотя бы 10% от дохода, чтобы в случае потери работы или серьезной болезни не остаться без гроша. Тем более сбережения необходимы семье, особенно с детьми, поскольку ответственность человек несет не только за себя.

Деньги.

Ну а еще можно откладывать на путешествия. Это уже не­обязательный, но желаемый, а зачастую еще и дорогой пункт. Сходу купить билет куда-нибудь на Мальдивы на троих человек мало у кого получится.

В краевом бюджете можно провести аналогию с расходами на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, а также на национальную оборону. Сюда входят защита от ЧС, ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность, вклад в миграционную политику, подготовка экономики и прочее. Совокупно на них хотели выделить 1,7 млрд рублей, но получилось чуть меньше — 1,66 млрд рублей.

Почти то же происходит и в семье: подготовка к непредвиденным ситуациям или к двухнедельной миграции на пляж.

Пляж.

Экономия с гантелей в руке

На развлечения экономисты рекомендуют тратить всего 10% своего дохода. Включая походы в кино, театр, рестораны, бары, спортивные события и многое другое.

В бюджете Алтайского края есть похожая строчка — расходы на культуру и кинематограф. В 2023 году на этот пункт закладывали 2,7 млрд, а потратить удалось 2,3 млрд рублей.

Фильм. Съемка. Камера.

Можно сказать, что, как и в семейном бюджете, это не обязательная трата. Однако она нужна для духовного развития и поддержания имиджа. Например, часть суммы уходит киноделам, решившим снять фильм на Алтае, — за расходы, которые они понесли на территории края. Сами они не обязательно должны быть местными. Но в минкульте надеются, что это поможет популяризировать регион.

Аналогичная ситуация со спортом. Не в каждом семейном бюджете предусмотрены расходы на посещение фитнес-зала, походы в бассейн, покупку спортивного инвентаря и прочие касающиеся физкультуры вещи. Траты эти, разумеется, не обязательные, но, периодически вкладываясь в спорт, можно сэкономить на других расходах, например, на лечении.

Фитнес.

В Алтайском крае на развитие спорта закладывают сумму хоть и более скромную, чем по многим статьям, но все же весомую: 1,99 млрд рублей в прошлом году. Потратили из них 1,75 млрд. На эти деньги строят и ремонтируют спортшколы, платят тренерам в кружках и так далее.

Среди прочих расходов краевого бюджета — средства массовой информации и охрана окружающей среды. Совокупно на них закладывали 487 млн, а потратили 465 млн рублей.

У семьи эти пункты ограничиваются покупкой журнала или подпиской на новостные ресурсы, а также пожертвованиями в экологическую организацию.

Излишки — запретить

В итоге в бюджете Алтайского края сэкономили почти на всех пунктах, иногда очень существенно. Вместо заявленных 177,5 млрд рублей потратили 167,3 млрд.

Однако если для семейного бюджета экономия — это успех и возможность отложить лишнюю сумму на отпуск, ремонт или просто себе на радость, то краевой бюджет, в идеале, должен быть потрачен до копейки.

Деньги. Зарплата.

Регион ежегодно не успевает тратить порядка 7 млрд рублей. В этом году вообще осталось 10.

Средства, конечно, переходят на следующий год. Но они с большой вероятностью обесценятся из-за инфляции — об этом в один голос твердили почти все депутаты во время принятия бюджета. Поэтому деньги нужно своевременно вкладывать в экономику.

Другими словами, в бюджете не должно быть излишков — все следует тратить вовремя. Как выразились парламентарии, на остатки только в этом году можно было дополнительно построить пять школ в селах.

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Взято отсюда

14.03.2024