Существует информация о тяжелом состоянии украинского шоумена Сергея Сивохо, которую подтвердила член Общественной палаты России Анна Ревякина.

Она сообщила в телеграм-канале, что 54-летнему актеру и продюсеру «скорее всего будут отключать от системы поддержки жизни». У Сивохо развилась полиорганная недостаточность из-за сепсиса.

«Из-за безнадежного состояния его, скорее всего, отключат от системы поддержки жизни. У него была полиорганная недостаточность в результате сепсиса. Врачи, по информации, сказали родным прощаться», — отметила Ревякина.

Информация о Шоумене и его состоянии поступала ранее с противоречиями. Ревякина ранее упоминала, что получила противоречивую информацию о Сивохо. Одна версия гласила, что два дня назад он попал в больницу и несколько часов назад скончался. Другая сообщала, что он все еще жив и находится в больнице, однако вероятность того, что это его последние часы, высока.

Об утрате Сергея Сивохо также сообщил украинский портал Vesti.ua.

Сергей Сивохо родился 8 февраля 1969 года в Донецке. Он известен как шоумен, участник КВН и член жюри украинского телешоу «Лига Смеха». Сивохо также является совладельцем и продюсером «Мега-радио» и креативным продюсером студии «Квартал 95», основанной президентом Украины Владимиром Зеленским.

В карьере Сивохо значатся десятки фильмов и сериалов. Он также занимал должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса с октября 2019 года по март 2020 года. В 2019 году Сивохо выдвигался в народные депутаты от партии «Слуга народа», но проиграл выборы.