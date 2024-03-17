В Алтайском крае Масленица пришла на выборы

Масленица пришла на избирательные участки.

Масленица на выборах.

В Алтайском крае продолжается трехдневный избирательный марафон. В 2024 году выборы совпали с завершающим днем Масленицы, на избирательных участках в регионе народ встречают блинами. Региональные УИКи поделились снимками с масленичных гуляний.

Блинами угощают в селах: Косиха, Шипуново, Бастан, Чарышское, Топчиха, Кулунда, а также в Белоглазовском сельсовете.

Помимо вкусных блюд, избирателей встречают в красивых народных костюмах.

Угощения Масленицы 17 марта раздают не только в селах, но и больших городах региона.

Ранее сообщалось, что алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента за 16 марта.

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Взято отсюда

17.03.2024