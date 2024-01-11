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В Барнауле пропал подросток в черной вязаной шапке

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Накануне 16-летний Филатов Иван Романович ушел из дома. На данный момент его местонахождение неизвестно. Об этом пишет «Инцидент Барнаул».

В Барнауле пропал подросток в черной вязаной шапке

Пропал человек. Поиск пропавших.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160-165, плотного телосложения, длинные русые волосы.

Одежда: черная вязанная шапка, темный пуховик до колен, черные брюки, черные ботинки, черная футболка.

Также подросток имел при себе синий рюкзак и паспорт.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пропал мужчина в светло-коричневых ботинках.

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Взято отсюда
11.01.2024

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