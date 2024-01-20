В барнаульских больницах почти не осталось мест

В больницах Барнаула почти не осталось свободных мест. Об этом передает «ВестиАлтай».

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Со слов жителей, койки достаются не всем. А плановых пациентов торопятся выписать, чтобы освободить места вновь поступившим.

Городская больница №8 стала похожа на госпиталь, ведь палаты и даже коридоры заняты пациентами. Больных с пневмонией размещают в урологическом отделении.

Родители пациентов рассказывают, что в детской больнице №1 также все переполнено.

В Минздраве Алтайского края пояснили, что такой наплыв пациентов связан с суточным дежурством по городу.

Ранее сообщалось, что в полях Алтайского края обнаружили опасную болезнь, грозящую серьезными проблемами.

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Взято отсюда

21.01.2024