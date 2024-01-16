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В барнаульском парке “Изумрудный” пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе

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В субботу, 20 января, в 12:00 в парке “Изумрудный” пройдет мастер-класс и лекция по северной (скандинавской) ходьбе. Об этом сообщает администрация парка.

В барнаульском парке "Изумрудный" пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба на лыжной базе "Динамо"

Отмечается, что занятие проведет мастер спорта по лыжным гонкам, участница Олимпийских игр в Сочи, Ольга Сементина.

При этом практиковаться может прийти каждый желающий. Главное условие – удобная одежда.

Ранее стало известно о чудо-препарате, который помогает сжигать калории. Однако все ли так безопасно. О лекарстве, побочных действиях и личном опыте читайте тут.

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Взято отсюда
16.01.2024

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