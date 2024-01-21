В Бийске в ДТП пострадали трое человек

В Бийске произошло ДТП с участием легковушки и трамвая. Три пассажира легковушки получили травмы разной степени тяжести.

Трамвай.

Как сообщает “КП Барнаул”, вечером 20 января произошла авария на Коммунальном мосту.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля допустил выезд на трамвайные пути, где и столкнулся с трамваем.

В настоящее время ведется разбирательство.

Ранее сообщалось, что сибиряк врезался в патрульную машину, чтобы спастись от бандитов.

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Взято отсюда

21.01.2024