В домах 110 многодетных семей Алтайского края установят пожарные сирены

В домах 110 многодетных семей Кытмановского и Тогульского районов Алтайского края установят пожарные извещатели. Об этом пишет altairegion22.
Огонь. Пожар.
Многодетным семьям Алтайского края продолжают бесплатно устанавливать пожарные извещатели. В начале 2024 года в Кытмановском и Тогульском районах смонтируют 226 таких устройств в домах более чем 110 семей.
Устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания. То есть когда потушить пламя можно подручными средствами.
При этом пожарные извещатели очень легки в использовании. Раз в год нужно менять батарейки, чтобы избежать ложных срабатываний.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в пожаре спасли 16 человек.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
17.01.2024