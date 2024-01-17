реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В домах 110 многодетных семей Алтайского края установят пожарные сирены

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В домах 110 многодетных семей Кытмановского и Тогульского районов Алтайского края установят пожарные извещатели. Об этом пишет altairegion22.

В домах 110 многодетных семей Алтайского края установят пожарные сирены

Огонь. Пожар.

Многодетным семьям Алтайского края продолжают бесплатно устанавливать пожарные извещатели. В начале 2024 года в Кытмановском и Тогульском районах смонтируют 226 таких устройств в домах более чем 110 семей.

Устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания. То есть когда потушить пламя можно подручными средствами.

При этом пожарные извещатели очень легки в использовании. Раз в год нужно менять батарейки, чтобы избежать ложных срабатываний.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в пожаре спасли 16 человек.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
17.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Двое малолетних детей погибли в результате пожара на Алтае, мать в больнице

17.01.2024

 Происшествия

Иномарка сгорела возле автосервиса в Барнауле

17.01.2024

 Происшествия

Людей спасли при пожаре в многоэтажке в Белокурихе

17.01.2024

 Происшествия

Массовая авария произошла на Павловском тракте в Барнауле

17.01.2024

 Происшествия

На Алтае 85-летний убийца освободился и опять убил человека ударами ножа в голову

17.01.2024

 Новости Рубцовск

Определен подрядчик для реконструкции здания алтайского Минтранса

17.01.2024

 Новости Рубцовск

Что происходит с “треснувшим” домом в Барнауле, откуда спешно эвакуировали жителей

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 8 млн рублей продают синий Audi Q7 с массажными сидениями

17.01.2024

 Интересное

Средства ПВО сбили семь ракет РСЗО Ольха над Белгородской областью

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске