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Верблюжья прогулка, первые насекомые и отзывчивые барнаульцы. Что произошло в Алтайском крае 9 марта

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Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 9 марта.

Верблюжья прогулка, первые насекомые и отзывчивые барнаульцы. Что произошло в Алтайском крае 9 марта

Главное за день в Алтайском крае.

  • Верблюдов заметили на алтайской трассе. Животные прогулялись по дороге в Тюменцевском районе и удивили водителей.

  • В Барнауле поймали алабаев, которые держали в страхе три поселка. Известно, что хозяев уже нашли. Они уехали в отпуск. Человек, который присматривал за животными, упустил их из виду.

  • В Алтайском заповеднике проснулись первые насекомые. Зимних комаров-трихоцеридов заметили в биосферном заповеднике Алтая.

  • Барнаульская семья поблагодарила неравнодушных горожан за помощь. Ребенок оставил в маршрутке №60 рюкзак. Вернуть его помогли проходящие мимо парни и отзывчивый водитель автобуса.

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Взято отсюда
09.03.2024

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