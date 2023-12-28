«ВКонтакте» запустила приложение для общения — «VK Мессенджер»

Соцсеть «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для общения — «VK Мессенджер», передает РИА Новости.

"ВКонтакте", социальные сети.

Отмечается, что в мессенджере можно создавать групповые чаты на более чем 1 тыс. человек, а также отправлять исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений.

«Записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией, переводить деньги», — заявили во «ВКонтакте».

Кроме того, у «VK Мессенджера» есть функции, которых нет в основном приложении: возможности скрывать время последней активности; создавать фантом-чаты, где сообщения будут пропадать через некоторое время; менять оформление всего приложения и отдельных чатов — в том числе фоны и размер шрифта.

Уточняется, что пока мобильный «VK Мессенджер» доступен в бета-версии.

Взято отсюда

29.12.2023