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Волны страшного японского цунами оказались неопасны для России (обновлено)

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Вопреки опасениям волны страшного цунами, надвигающегося из Японии, оказались для некоторых российских городов неопасны. Об этом сообщает ТАСС.

Волны страшного японского цунами оказались неопасны для России (обновлено)

Море. Волна.

В Приморье ожидали столкнуться с волнами высотой до 1,2 м после серии землетрясений в Японии. Но вопреки опасениям, в городе Находка в Приморском крае они оказались не опасны.

Угроза миновала и Владивосток. Опасных волн не зарегистрировали в городе, сообщили в Telegram-канале городской администрации.

UPD: угроза цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердилась, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напоминаем, что на западе Японии зафиксировали землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4. Толчки с разницей в несколько минут ощутили в Осаке, Киото и Токио.

В стране объявлена угроза цунами, ожидаются волны высотой до 5 м. Метеорологи призывают людей немедленно покинуть прибрежную зону. В Японии уже готовятся к последствиям катаклизма, для их ликвидации задействованы силы самообороны.

Более 35 тысяч домов в центральной части Японии остались без электроснабжения во время череды землетрясений, сообщили в энергокомпании.

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Взято отсюда
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