«Все ты можешь»: личные истории корреспондента altapress.ru о беге, марафонах и судьбоносных встречах

В 2023 году журналисты altapress.ru рассказывали о людях, событиях и о себе. Да-да, так мы тоже делаем. Наш автор Анна Недобиткова не только пишет о сельском хозяйстве, но и занимается бегом. В 2024 году она планирует преодолеть сразу две ультрамарафонские дистанции – в июле 80 км в Суздале и в сентябре 56 км по горам в Геленджике. А в прошлом году Анна пробежала один из самых красивых марафонов России “Белые ночи”. После чего решила рассказать правдивую историю о том, чему может научить бег. Рекомендуем еще раз это почитать.

Анна Недобиткова, обозреватель ИД "Алтапресс".

Урок №1. Не бояться трудностей

Когда спрашивают, как в моей жизни появилась любовь к бегу, я отвечаю: досталась с хромосомой отца. И это правда. Папа начал бегать в 1984 году, когда я родилась, и продолжает делать это вот уже почти 40 лет.

Из детства у меня два ярких воспоминания. Например, как он работал на угольном разрезе и долгое время отказывался от руководящей должности. Папу не устраивал график, который не позволял ему бегать регулярно. Мама, конечно, от такого выбора была не в восторге.

Второе воспоминание — отец, стоящий в коридоре после пробежки. Зимой он бегал даже в самые лютые холода, возвращался весь покрытый инеем. И в такие моменты жутко походил на Деда Мороза.

Анна Недобиткова.

Беговая хромосома во мне не проявляла себя много лет. Спорта в жизни особо не было — в детстве ничем не занималась, только хорошо училась. Уже будучи взрослой, ходила в тренажерный зал и то без особого энтузиазма. Как результат – цифра на весах уверенно приближалась к 75 кг.

В какой-то момент в голове мелькнула мысль: может, побегать? Ранним июльским утром 2019 года я вышла на стадион соседней школы.

Первые в своей жизни 300 метров дались тяжело, пробежать круг я смогла с двумя остановками. Постояла, отдышалась и поняла, что так совсем не годится. Надо пробовать еще.

Забег Yolochka Trail в Барнауле.

На следующий день была уже одна остановка. Где-то через неделю я осилила первый километр. Затем — два километра, а к осени каждое утро пробегала «трешку».

Больше бегать было страшно: казалось, что ноги не выдержат, а организм, подорванный усталостью, откажется работать. Беговая зима 2019 года прошла ни шатко, ни валко. Зато, когда весной грянула пандемия и нас закрыли по домам, вырваться на волю захотелось особо сильно.

Тогда-то я впервые попробовала пробежать четыре и пять километров. На удивление, ноги не отвалились, самочувствие было прекрасное. Летом того же года я бегала уже по 10 км каждый день.

Анна Недобиткова, марафонец.

В голове закрутилась мысль: вот бы когда-нибудь пробежать полумарафон.

Урок №2. Искать единомышленников

На свой старенький стадион рядом с домом я заглядываю и сейчас. Там ничего не изменилось — потрескавшийся асфальт, бабушки со скандинавскими палочками и пузатые мужички, которые хрипят, пыхтят, но стараются бежать быстрее. Они ведь думают, что так правильно.

Бегать я тоже начинала одна, ничего в этом спорте не понимая. Затем в интернете наткнулась на журнал «Марафонец» и многое для себя открыла. Например, бег на низком пульсе — основу выносливости. Это когда ты можешь спокойно бежать, разговаривать и при этом тренировать свой организм.

Летом 2020 года я бегала уже много — в месяц по 200-230 км. Но как правильно подготовиться к соревнованиям на 21,1 км, не понимала. Думала: когда пробегу на тренировке такую дистанцию, значит готова.

Забег Yolochka Trail в Барнауле.

Все в моей жизни перевернулось в декабре того же года. После церемонии «Менеджер года», которую проводит наш издательский дом, совершенно случайно познакомилась с Александром Зайцевым, заядлым барнаульским спортсменом и триатлетом. Разговорились.

Когда сказала, что бегаю и мечтаю о полумарафоне, он уверенно заявил: «Знаю, где тебе помогут. Завтра идем на тренировку».

Так я и оказалась в клубе Yolochkа. Спортивный клуб — отдельная тема. Если говорить просто, это группа единомышленников, которые тренируются вместе, большой компанией выезжают на старты, но, главное, мотивируют друг друга личным примером.

Александр Зайцев и Анна Недобиткова.

Коллектив у нас в основном мужской — мощные лыжники, велосипедисты, бегуны-ультрамарафонцы, триатлеты, для которых дистанции Ironman – как орешки. Стать своей в такой компании не просто.

Помню, как на одной из первых моих тренировок сдавали силовые нормативы — прыгали, отжимались, подтягивались на время. Я везде была в отстающих. Тренер Иван Крюков тогда пристально на меня посматривал и, наверняка, заметил, какая я слабая. Для себя же я решила, что обязательно буду здесь лучшей.

Урок №3. Не сдаваться

Первый полумарафон пробежала в мае 2021 года. Тренер подготовил меня за четыре месяца, и живописную дистанцию в Казани я преодолела за 1 час 53 минуты. Для новичка — время хорошее. Тогда мы решили, что это не предел, а осенью можно попробовать еще раз, уже быстрее.

Анна Недобиткова на полумарафоне в Казани.

Ошибка была одна — стало слишком много бега. В тот момент мне казалось: чем больше я тренируюсь, тем лучше. Слушать никого не хотела, отдыхать перестала, о полноценном восстановлении даже не думала. Зачем, я же такая сильная!

В июле 2021 года не выдержало колено. За три года до этого, когда я еще занималась футболом, была травма. На тренировке неудачно наступила на мяч, упала и подняться уже не смогла.

Вердикт врача – разрыв мениска и операция, без которой, по мнению травматолога, колено могло не разогнуться. На удивление, разогнулось. Но бег бесследно для меня не прошел, летом 2021 года травмированное колено окончательно вышло из строя. Пришлось соглашаться на операцию – другого выхода не оказалось.

Анна Недобиткова на Московском марафоне.

В травматологию стоит один раз попасть, чтобы больше никогда туда не возвращаться. Там много боли, страдания, а еще полно человеческой выручки. В палате, где большая часть больных не могут даже пошевелиться, никто никого не бросает. Это стало для меня открытием.

На третий день после операции по больничным коридорам я сделала первую тысячу шагов, а на четвертый – отправилась на прогулку. Чтоб вы понимали, передвигалась я с трудом — нога не сгибалась и волочилась за мной, как что-то совершенно чужеродное.

Свой героический километр я преодолела за 27 минут, сейчас за это время могу пробежать минимум шесть и не устать. Прекрасно помню то солнечное утро: я хромала, жалела себя и понимала, что все надо начинать с нуля. Но именно тогда и решила пройти через все и все выдержать. Уже дома позвонила тренеру:

«Ваня, я хочу бежать марафон». Из трубки прозвучало: «Значит побежишь».

Забег Yolochka Trail в Барнауле.

Так, 42,2 км стали не просто целью, а мечтой хромого человека, которому надо было заново учиться ходить.

Урок №4. Радоваться новому

Сейчас, вспоминая ту историю с травмой и операцией, понимаю, что больше приобрела, чем потеряла. После года подготовки первый в жизни марафон я пробежала в Москве, и это было восхитительно.

А еще за время восстановления после операции начала плавать. Собственно говоря, делать я это умела и раньше, только как многие – в фирменном стиле лягушки. Но решила: раз судьба привела меня в бассейн, надо всему учиться правильно.

Соревнования по акватлону в Барнауле.

Спортивная наука давалась тяжело, несколько раз порывалась бросить. Тренер Марина до сих пор рассказывает новичкам истории, как к ней приходила журналистка Недобиткова и швырялась со злости колобашкой, когда что-то не получалось. Признаюсь: было дело, грешна.

Проплыть правильно первые 50 метров кролем я смогла только через полгода. В тот день тренер сказала: «Самое сложное ты сделала». Дальше действительно стало легче. В июне 2022 года открыла для себя акватлон – вид триатлона, где надо сначала проплыть километр в открытой воде, а потом еще пять пробежать. Любопытный получился опыт.

Плаваю раз в неделю до сих пор – для меня это идеальный вариант восстановления. И каждый раз ловлю себя на мысли: как я без этого жила?

Соревнования по акватлону в Барнауле.

Урок №5. Быть благодарной

На соревнованиях я стараюсь держаться ото всех в стороне, чтобы обойтись без лишних разговоров. Они повышают мне пульс.

В апреле 2023 года на «Весеннем полумарафоне» в Академгородке так и было. Первые два круга (каждый по 5 км) пробежала в одиночестве, а потом увидела перед собой парня. Мне понравился его ровный темп, поэтому решила подержаться рядом.

В какой-то момент мы поравнялись, и он спросил: “Терпишь?” Я кивнула. Так мы начали работать вместе. Василий, так его зовут, помог мне пробежать тяжелый третий круг, а на четвертом круге подтянул в самый длинный подъем.

Анна Недобиткова, марафонец.

Потом я ускорилась, а он не удержался. На финише Василия я не увидела и лишь по протоколу поняла, что на последних километрах он потерял больше двух минут.

О Василии я знаю только то, что работает горноспасателем на шахте Ленинск-Кузнецкого. Он неожиданно встретился в сложный момент, когда хотелось сдаться. И я выдержала.

На марафоне «Белые ночи» партнера я себе не нашла. Группу бегунов, которые ориентировались на финишное время 3 часа 44 минуты, я сразу обогнала. И решила: буду бежать быстро сколько смогу, дальше — стисну зубы и потерплю.

Анна Недобиткова на марафоне в Санкт-Петербурге.

Где-то на 40-ом км, когда трасса выруливает на Невский проспект, заметила мужчину на вид лет 65-70. Этакий типичный марафонец прошлого века — худенький крепенький дедушка. В какой-то момент из толпы его окрикнули: «Папа, мы тебя уже потеряли. Давай, осталось немного».

Когда трасса вильнула мимо Исаакиевского собора, манящими огнями мелькнул финишный створ, стоящий прямо на Дворцовой площади. Казалось: вот оно счастье. Но дистанция предательски завернула в сторону еще на километр. В это момент сил вообще не осталось, и у меня вырвались молящие: «Господи, я больше не могу».

Бегущий рядом тот самый дедушка обернулся и спокойно сказал: «Все ты можешь». Даже не помню, как ускорилась: 42 километр пролетела на крейсерской скорости, а в финишный створ влетала ракетой. Итоговое время: 3 часа 41 минута.

Схема марафона “Белые ночи”.

Слова совершенно незнакомого мне человека звенят в голове до сих пор. Как же я за них благодарна.

В качестве эпилога

Скажу сразу, никого за марафонский бег я не агитирую, понимая, что это может понравиться далеко не всем. Нужен особый склад характера, чтобы такое любить. Но найти активность по душе обязательно стоит — это точно добавит эмоций, ради которых и стоит жить.

Забег Yolochka Trail в Барнауле.

Я же в 2024 году хочу пройти большую проверку на прочность, впервые стартовав на ультрамарафоне, так называют все забеги, что больше 42 км. В июле побегу 80 км вокруг города Суздаль Владимирской области, а в сентябре – 56 км в горах между Геленджиком и Новороссийском. Предвкушаю, что это будут невероятные приключения.

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Взято отсюда

16.01.2024