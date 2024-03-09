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Вселенская родительская суббота. Что обязательно нужно сделать в этот день

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9 марта 2024 года в православной церкви — Вселенская родительская суббота. Ее также называют Мясопустной: она выпадает на последнюю неделю перед Великим постом, когда еще можно есть мясо. Altapress.ru рассказывает, как провести Вселенскую родительскую субботу правильно.

Вселенская родительская суббота. Что обязательно нужно сделать в этот день

Свечи. Молитва.

Что такое Вселенская родительская суббота

Во Вселенские родительские субботы в православной церкви поминают всех усопших христиан. В этот день к храмах служат особую панихиду, она тоже называется вселенской.

Дата Мясопустной родительской субботы из года в год меняется — она зависит от Великого поста и Пасхи.

Что нужно делать в родительскую субботу

В родительскую субботу принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных. На кладбищах и в храмах в этот день служат панихиды.

По церковным правилам, поездка на кладбище — это не самое главное, что нужно сделать в родительскую субботу. В православной церкви считается, что умершим важнее молитвы за них, чем посещение могилы. Дело в том, что душа мертвого человека не может сама творить добрые дела, поэтому она нуждается в молитве за нее.

Если не получается сходить в церковь, то умерших можно помянуть в домашней молитве.

Православные родительские субботы в 2024 году: календарь

9 марта – Вселенская родительская мясопустная суббота.

30 марта – Родительская суббота второй недели Великого поста.

6 апреля – Родительская суббота третьей недели Великого поста.

13 апреля – Родительская суббота четвертой недели Великого поста.

9 мая, четверг – Поминовение усопших воинов.

14 мая, вторник – Радоница.

22 июня – Троицкая вселенская родительская суббота.

2 ноября – Димитриевская родительская суббота.

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Взято отсюда
09.03.2024

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