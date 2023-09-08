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Студентам и аспирантам АлтГУ вручили именные выплаты главы Барнаула

ГОРНЯК2201 mins

В начале учебного года в Барнауле состоялась церемония вручения единовременных именных денежных выплат главы Барнаула отличившимся школьникам, студентам, аспирантам, докторантам, воспитанникам организаций дополнительного образования.

    • Торжественная церемония прошла в городском Дворце культуры, участников приветствовала председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич :

    – От главы города Вячеслава Франка и депутатов городской Думы поздравляю вас с Днём знаний. В нашей стране это великий праздник, потому что он всеобщий. Каждый из нас на протяжении жизни приобретает какие-то знания, учится, открывает что-то новое для себя. Про вас мы говорим, вы – первые в учебе, спорте, науке. Вы ведете за собой за собой нашу молодежь, своими успехами и достижениями прославляете наш Барнаул. Но самое главное, вы даете нам веру в то, что благодаря вашей целеустремленности и активности, город наш будет и впредь уютным, ухоженным, еще более комфортным для проживания. Для этого вы примените все свои знания и умения. Мы гордимся вами!

    Обладателями именных выплат за успехи в учебе и научно-исследовательской работе стали семь студентов и два аспиранта Алтайского государственного университета:

    Анастасия Алдабаева , студентка международного института экономики, менеджмента и информационных систем; Анна Боженова , студентка юридического института; Павел Гузь , студент института гуманитарных наук; Милена Карасева , студентка МИЭМИС; Алена Кочеева , студентка МИЭМИС; Ангелина Малкова , аспирантка института биологии и биотехнологии по направлению подготовки «Биологические науки»; Юлия Печатнова , аспирантка юридического института по направлению «Юриспруденция»; Яна Плешкова , студентка института географии; Мария Федотова , студентка МИЭМИС.

    Средства на единовременные выплаты выделяются из городского бюджета. Для студентов вузов они составляют 20 000 рублей, для аспирантов – 30 000 рублей.

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