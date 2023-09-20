Студенты АГАУ будут помогать сотрудникам барнаульского зоопарка - ГОРНЯК22

Барнаульский зоопарк и АГАУ подписали соглашение о сотрудничестве.

У студентов теперь будет площадка для практики и научных исследований, а у специалистов зоопарка – квалифицированные помощники. Свои подписи под документом поставили директор зоопарка Сергей Писарев и ректор АГАУ Николай Колпаков. Кроме того, сегодня студотряд «Рысь» взял шефство над семейством сибирских рысей. Сейчас в вольере проживают четыре особи – пара взрослых кошек и два их детёныша. Идея взять под опеку рысей принадлежала студентам, и её поддержало руководство вуза и зоопарка. Ребята будут помогать сотрудникам обогащать среду обитания этих животных, то есть мастерить игрушки и головоломки, которые позволят хищникам и развлечься, и почувствовать дух охоты. Без внимания не оставят и других обитателей зоопарка. Теперь тут смогут проходить практику молодые ветеринары и биологи из АГАУ.

Анастасия Соловьёва