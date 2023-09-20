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Студенты колледжа АлтГУ оказали помощь отделу полиции по Индустриальному району - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Студенты колледжа АлтГУ оказали помощь отделу полиции по Индустриальному району

ГОРНЯК2201 mins

14 сентября студенты группы К.207с9-5 и вновь принятые дружинники НД «СтудГвардия» колледжа АлтГУ оказали помощь отделу полиции по Индустриальному району. В профилактическом рейде приняли участие 37 человек.

    • Мероприятие проходило в два этапа. Сначала преподаватель колледжа АлтГУ, командир НД «СтудГвардия» Максим Столповский с начальником отдела полиции по Индустриальному району, полковником полиции Игорем Мальцевым провели инструктаж. После руководители подразделений распределили студентов и дружинников. Ребята оказывали помощь в канцелярии, следственном отделе, помогали в архивации документов.

    – Мне очень понравился такой формат пар. Во время занятий мы видели только образцы документов, а теперь нам выпал отличный шанс узнать, как они выглядят вживую, поработать с ними. Я рада, что мы смогли задать вопросы полицейским, примерить на себя их роль. Надеюсь, таких пар будет больше, – рассказала Вероника Воронкова , староста группы К.207с9-5.

    Во второй половине дня состоялся следующий этап профилактического рейда. Дружинники вместе с участковыми отправились на обход промышленной зоны Индустриального района. Их цель – выявление незаконных пунктов разлива фальсифицированной алкогольной продукции и других правонарушений.

    – Такие выездные мероприятия дают настоящие знания и незабываемые эмоции, которые надолго останутся с нами. Наша группа осталась под огромным впечатлением, – рассказала Екатерина Струкова , студентка группы К.207с9-5, главный культорг гуманитарного отделения.

    Инспектор-руководитель группы делопроизводства и режима ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Барнаулу, капитан полиции Т.А. Шатохина выразила благодарность за оказанную практическую помощь студентам и преподавателю колледжа АлтГУ Максиму Столповскому.

    Публикация подготовлена совместно с командиром НД «СтудГвардия» колледжа АлтГУ Максимом Столповским и корреспондентом Анастасией Пушковой .

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