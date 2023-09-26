Студенты колледжа АлтГУ посмотрели страшную сказку девочки из прошлого века

22 сентября студенты 2 курса с преподавателем русского языка и литературы Викторией Антиповой посмотрели спектакль «Сахарный ребенок». Страшную сказку девочки из прошлого века показал Новый молодёжный театр (Нижний Тагил) в рамках V Всероссийского молодёжного театрального фестиваля им. B.C. Золотухина.

Спектакль создан по мотивам повести современного писателя Ольги Громовой . До начала театрального представления в зале шло бурное обсуждение, потому что в основу текста положены реальные события жизни Стеллы Нудольской . Зрители говорили о художественном произведении, показывали отдельные отрывки из книги, предполагали, как будет повесть переработана и интерпретирована.

Спектакль о пятилетней Эле, жизнь которой поменялась после того, как её отца объявили «врагом народа», а их с матерью отправили в специальный лагерь в Киргизии, заставил действительно сопереживать героям.

– Постановка была необычной и непривычной для меня. Раньше я ходила на спектакли, в которых был большой актерский состав, здесь же на сцене играли всего три человека. Я осознавала, что театральное представление основано на истории реального человека, именно поэтому постановка казалась еще более трагичной. Смело могу советовать этот спектакль друзьям и родственникам, – рассказала Вероника Воронцова , студентка колледжа АлтГУ.

В зале было много школьников и студентов. Через художественные образы и актерскую игру появилась еще одна возможность понять чувства и переживания главных героев. Только так можно бережно и безопасно затрагивать страшные темы, показывать, насколько важно помнить давно прошедшие события.