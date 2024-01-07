Связующая нить. Секреты работы новых советников директоров по воспитанию раскрыли в Алтайском крае

Год педагога и наставника подходит к концу, и пришло время подводить итоги. Больше года в Алтайском крае и по всей России в школах работают советники директора по воспитанию. Чем же они занимаются и какими результатами могут похвастаться, рассказали на пресс-конференции «Новая философия воспитания в Алтайском крае».

Пресс-конференция «Новая философия воспитания в Алтайском крае»

Что советуют советники

Советник директора по воспитанию – относительно новая должность, хотя его обязанности знакомы многим. Он отвечает за внеурочную деятельность, культурную программу школы и помогает ученикам реализовать себя в различных проектах. Например, развивает в школе творческие коллективы, организует культурные и спортивные мероприятия, старается вовлечь учеников во всероссийские конкурсы. Подобные обязанности и раньше ложились на плечи замдиректора по воспитательной работе или других учителей. Однако теперь за это ответственен конкретный человек.

Впервые о советниках по воспитанию узнали в 2021 году в рамках федерального проекта «Навигаторы детства». Тогда новые сотрудники работали только в десяти пилотных регионах.

В номенклатуре должностей педагогических работников и руководителей образовательных организаций должность советника директора появилась в феврале 2022 года. Тогда же в сентябре к проекту присоединились школы первых 35 регионов России. В их числе и Алтайский край.

В текущем году проект «Навигаторы детства» реализован во всех 89 регионах России.

Пресс-конференция «Новая философия воспитания в Алтайском крае»

Итоги работы

Так как же показали себя новые советники за год работы в Алтайском крае? Итоги подвела Ирина Николенко, региональный координатор проекта «Навигаторы детства» в Алтайском крае:

«Вся деятельность ресурсного центра, советников края и муниципальных координаторов на всероссийском уровне заслужила высоких оценок. За это время мы выполнили более 18 тыс. задач – и это только те, которые приходили к нам из федерации. Все они были направлены на разработку и представление уникальных воспитательных практик, основанных на традициях воспитания нашего края».

По словам Ирины Николенко, все советники директора по воспитанию проходили конкурсный отбор и показывали свои достижения в области воспитания. «Все, что мы делаем, в первую очередь, направлено на поддержку детей. Важно, чтобы каждый ребенок нашел свое место и свое дело», – отмечает координатор проекта.

В Алтайском крае советники по воспитанию есть в 280 школах и 49 учреждениях СПО. Ирина Николенко признается, что сначала было сложно организовать работу новых сотрудников, так как все они находились в разных городах и селах часто далеко друг от друга.

«Справиться с первыми трудностями нам помогли муниципальные координаторы и ресурсный региональный центр. Они создали систему методической поддержки советников. Благодаря этому, мы смогли в кратчайшие сроки выстроить эффективную модель управления проектом», – отмечает Ирина Николенко.

Под контролем

Муниципальные кураторы и ресурсные центры – еще одно нововведение последних двух лет, которые появились в рамках проекта «Навигаторы детства». Вместе они организовывают взаимодействие школ муниципалитета по вопросам воспитания и сопровождают деятельность советников.

Одна из таких – Лариса Пономарева, муниципальный координатор проекта в Поспелихинском районе. В своем районе она вместе с учителями создала мастерскую начинающего советника, которая помогала новым сотрудникам быстрее влиться в работу.

Пресс-конференция «Новая философия воспитания в Алтайском крае»

На данный момент советники по воспитанию есть в четырех школах с 15-ю филиалами в Поспелихинском районе. «Согласно проекту, советники могут работать только в организациях – юридических лицах. Поэтому четырем советникам необходимо охватить заботой и базовые школы, и их филиалы », – объясняет Лариса Пономарева.

Координатор замечает: «Проект абсолютно новый и задач ставится довольно много. Тем не менее в этом году наши сотрудники упорно трудились, привнося новое в каждый день». Сейчас школы Поспелихинского района развивают социальные сети, в большинстве из них появился трудовой отряд подростков, а сами школьники активно вступают в «Движение первых».

Крепкие ниточки

Практикующий советник директора по воспитанию – Наталья Смарыгина, преподаватель английского языка лицея №73. Своим опытом работы она поделилась со слушателями на конференции:

«Хочу признаться – я не сразу решилась занять должность советника. Но по прошествии года могу сказать, что это решение стало лучшим за время моей работы в системе российского образования. Это невероятно вдохновляет».

Пресс-конференция «Новая философия воспитания в Алтайском крае»

Наталья глубоко убеждена, что основная миссия советника по воспитанию – создание устойчивого сообщества своего образовательного учреждения. «Мы – это те самые ниточки, которые скрепляют треугольник «ребенок – семья – школа», – считает она.

Наталья уверена, что после введения должности советника по воспитанию жизнь лицея №73 изменилась коренным образом. Сейчас она ведет девять клубов: международного общения, волонтерский, читательский, мультипликации и многие другие. А также регулярно проводит онлайн-встречи по телемосту с 30 регионами РФ и семью странами, в числе которых Вьетнам, Индия и Китай.

«За этот год в нашей школе мы провели более 350 событий для детей, родителей и педагогов. Одни проекты стали добрыми традициями, которые мы теперь проводим каждый месяц, например, семейные игры. А другие вышли за пределы Алтайского края и объединили большое количество семей по всей стране, такие как «семьи по обмену» и «внуки по переписке». Мои дети и я получили более 30 престижных наград во всероссийских и международных конкурсах. А это значит, что мы все делаем правильно», – рассказывает Наталья Смарыгина.

Пресс-конференция «Новая философия воспитания в Алтайском крае»

Кстати, Наталья в этом году победила во всероссийском проекте «Учитель большой страны» и стала героем нашего большого материала.

Советники директора по воспитательной работе есть не только в школах, но также в колледжах и техникумах. Анна Буянова только в этом году начала работать советником в Алтайском политехническом техникуме, но с улыбкой заявляет: полет нормальный!

«Раньше обучающиеся СПО автоматически принимались за взрослых ребят. Ведь они уже не школьники, а студенты. Но практика показала, что это такие же подростки, которые просто раньше выпустились из школы. И им необходимо внимание», – объясняет Анна.

За небольшой период работы девушка уже организовала масштабный проект «Поехали на Алтай». Педагоги вместе с детьми и родителями путешествуют по памятным местам региона и изучают их историю. Вместе они варят уху на свежем воздухе, рассказывают смешные истории у костра и посещают музеи.

«Мне хотелось объединить все три стороны треугольника «ребенок – семья – школа», и в голову пришла идея совместных путешествий. Так и студенты будут лучше знать историю своего края, и родители смогут больше времени проводить с детьми».

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Взято отсюда

08.01.2024