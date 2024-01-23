После объединения Бийский педуниверситет станет филиалом барнаульского

В Министерстве просвещения РФ подписали приказ об объединении двух алтайских педагогических вузов: АГГПУ и АлтГПУ. Реорганизацию планируют завершить к маю, после нее бийский вуз станет филиалом барнаульского, сообщает пресс-служба педуниверситета.

— Суть реорганизации состоит в интеграции образовательных, научно-методических, интеллектуальных, кадровых, материальных и финансовых ресурсов двух педагогических вузов, действующих на территории Алтайского края. Это открывает более широкие возможности для объединенного педвуза, — отмечает ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Подготовка к реорганизации началась в 2023 году. Интеграция университетов позволит участвовать в госпрограммах, в которых сейчас два вуза по отдельности участвовать не могут.

О том, что произойдет с одинаковыми институтами в составе университетов, остается неизвестным, в обоих вузах готовят специалистов в области педагогики, психологии и преподавания русского языка и литературы, истории, иностранных языков, физики и математики.

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23.01.2024