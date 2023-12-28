Теперь смартфон будет разрешен только для экстренных случаев

В Государственной думе сегодня, 6 декабря, приняли изменения в закон об образовании. Мобильные телефоны отныне в школах под запретом. Теперь использовать смартфон можно только в экстренных случаях, что под ними подразумевается, пока непонятно.

Авторами законопроекта стали сразу 20 депутатов, в том числе Анатолий Вассерман и Николай Валуев, а также два сенатора. В том числе поддерживал эту инициативу волгоградец Олег Савченко. Спустя несколько месяцев в думе сообщили, что этот вопрос обсуждался и с родителями, и с учителями и ни у кого противоречий не встретил.

— Приняты изменения в закон «Об образовании»: запрещено использовать на уроках мобильные телефоны (за исключением экстренных случаев). Обсуждали с вами этот вопрос — родители и учителя просили поддержать эту норму, — рассказали в Госдуме. — Принятое решение повысит качество образования наших детей.

Депутат Государственной думы от Волгоградской области Алексей Волоцков, в свою очередь принимавший участие в разработке инициатив, которые могли бы защитить горожан от цифровых мошенников, своих коллег по цеху поддержал. Своим мнением он поделился с журналистами V1.RU.

— О принятии этого закона неоднократно говорили учителя и родители детей. Школьники не должны отвлекаться от образовательного процесса и тратить время на развлечения в телефоне во время учебы, — уверен Алексей Волоцков. — Много раз с этим вопросом люди обращались на приемах. Учителю непросто контролировать дисциплину в классе, пока все дети погружены в гаджеты. С ними же связаны факты списывания на уроках во время проверочных и контрольных работ. Уверен, что законопроект пойдет исключительно на пользу нашим школьникам, позволит ребятам сосредоточиться на учебе и занятиях.

Однако среди педагогов много тех, кто с этой инициативой не согласен.

— Наш век — век информационных технологий и гаджетов. Сейчас и учителя, и дети, и родители крепко завязаны на использовании мобильных устройств, — уверена учитель русского языка. — Я даже в своей работе часто использую телефон. По поводу детей однозначного ответа тоже вам дать не могу. Мне кажется, что запрет использования телефонов не должен быть однозначным и безапелляционным. Здесь непонятно, как этот запрет будет регулироваться школой? Каким образом он вводится? У нас на уроках дети не используют телефоны, но они у них есть, они просто лежат в сумках. Никому это никак не мешает, но у детей есть связь с родными, и у родных тоже есть такая возможность.

По мнению родителей школьников, эта мера неоднозначная и даже кощунственная по отношению к родителям.

— У меня ребенок ходит в первый класс. Ее утром отводят в школу, в обед забирают, потом везут на тренировку, потом забирают, потом музыкальная школа, потом дом, — рассказала мама первоклассницы. — У многих детей в классе часы на руках с функцией отслеживания, у многих на телефонах эти функции включены. Я не чувствую, что мой ребенок в безопасности, когда я не имею с ним связи. Я не могу довериться учителям, потому что не всегда это люди, которым небезразличны наши дети. Не так давно мой ребенок получил травму на уроке физкультуры, всё, что сделал учитель — сказал: «Не жалуйся». Это всё. А так у ребенка есть возможность позвонить маме и сообщить о случившемся, потому что наши дети никому не нужны.

А вот мнение математика, автора больше 10 книг для школьников Сергея Александровича Тынянкина:

— Я считаю, что это правильная инициатива. Мы жили в свое время совсем без телефонов, — рассказал педагог. — Выжили же мы как-то? А зачем ребенку в школе телефон? Ответ простой — чтобы играть. Учителя, бывает, и не замечают, что кто-то в телефоне ковыряется, дети настолько научились всё это делать незаметно, что обманут любого учителя. Я считаю, что для мам, пап и бабушек в школе должен быть один телефон — дежурный. Посадите туда вахтера, отдельного учителя, и пусть он целый день общается с родителями. Остальные телефоны там не нужны.

Кроме того, по мнению математика, проблема состоит и в том, что родители окружают детей гиперопекой.

— Ну сидит этот ребенок в классе, занимается, учится, а тут звонок ему. Бабуля звонит: «Сыночка, тебе с чем варенички испечь? С клубникой или с вишенкой?» Ну и что это? И начинаются переговоры посреди уроков. Это неправильно. Ребенок идет в школу, чтобы учиться, а не в телефоне ковыряться. Я вижу, что сейчас поколение, выросшее с гаджетами, не справится и с банальными вопросами из школьной программы. Банально — смотришь ролики в интернете, текст читаешь, а там люди устраивают дискуссию, нужен ли в России «Запрет на аборт» или «За прет на оборт?» И что нас ждет дальше?

Взято Источник

28.12.2023