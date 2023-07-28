«Толк»: Почти студенты. В Алтайских вузах завершили прием документов на бюджетные места

Всего за время приемной кампании вузы края получили почти 50 тыс. заявлений от абитуриентов. Их обработают к середине августа.

В техническом вузе, например, популярностью пользуются направления «информационная безопасность», «прикладная информатика» и «информатика и вычислительная техника» – на них самый высокий проходной балл.

«Заявлений подали больше 10 тысяч. На данный момент мы имеем около 800 оригиналов. Это говорит о том, что в этом году ребята очень активно идут в технический университет. Очень много целевых договоров, предприятия целенаправленно готовят для себя будущих инженеров», – отмечает ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Юлия Лазуткина.

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