Трамвайный баттл. Барнаульские вагончики на ретро-фото — не хуже, чем белорусские

В Барнауле только и разговоров, что о новых трамваях. А как насчет ностальгических фото старых? На них и мост на Новом рынке, кстати, тоже старый еще. Altapress.ru рассматривает.

Улица Северо-Западная. Открытка изд. "Планета". 1971 год.

Первый трамвай в Барнауле запустили 7 ноября 1948 года. А за день до этого его «обкатали» (почти как вчера).

Расходы на прокладку рельсов взяли на себя заводы: котельный, станкостроительный, «Трансмаш», БМК.

Первый трамвайный маршрут пролегал от площади Свободы до Нового рынка.

Кстати, когда-то отопления в трамваях вообще не было. Поэтому зимой в кабине водителя лежали горячие кирпичи, сам он сидел в двойных валенках, а лед со стекла обзорного окна очищал деревянной лопаткой.

Трамвайные пути на пр. Ленина через мост, год не указан.

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Взято отсюда

20.01.2024